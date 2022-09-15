https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-priletel-na-sammit-shos-v-samarkand-28124580.html

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд — фото, видео

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд — фото, видео

Саммит пройдет 15-16 сентября.

2022-09-15T09:24+0500

2022-09-15T09:24+0500

2022-09-15T09:53+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28126120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6331ee865e3b61359207672cd36a7ef7.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч, сообщает корреспондент Sputnik.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, лидер стран обсудят широкий круг вопросов: усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Турции.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин прилетел на саммит шос в самарканд