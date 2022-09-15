Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд — фото, видео

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч, сообщает корреспондент Sputnik.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, лидер стран обсудят широкий круг вопросов: усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Турции.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, лидеры стран обсудят широкий круг вопросов.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч, сообщает корреспондент Sputnik.
Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, лидер стран обсудят широкий круг вопросов: усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.
Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Турции.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.