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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-priletel-na-sammit-shos-v-samarkand-28124580.html
Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд — фото, видео
Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд — фото, видео
Саммит пройдет 15-16 сентября.
2022-09-15T09:24+0500
2022-09-15T09:53+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч, сообщает корреспондент Sputnik.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, лидер стран обсудят широкий круг вопросов: усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Турции.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
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путин прилетел на саммит шос в самарканд
путин прилетел на саммит шос в самарканд

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд — фото, видео

09:24 15.09.2022 (обновлено: 09:53 15.09.2022)
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Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, лидеры стран обсудят широкий круг вопросов.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

Владимир Путин прибыл в Самарканд. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

Владимир Путин прибыл в Самарканд. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

Владимир Путин прибыл в Самарканд. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

Владимир Путин прибыл в Самарканд. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik

Владимир Путин прибыл в Самарканд.

Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, лидер стран обсудят широкий круг вопросов: усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.
Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Турции.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Читайте также:
Как выглядит Самарканд перед началом совета глав государств ШОС — фоторепортаж
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