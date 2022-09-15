https://uz.sputniknews.ru/20220915/shavkat-mirziyoev-provodit-vstrechu-s-aleksandrom-lukashenko-28174113.html

Узбекистан и Беларусь договорились о запуске проекта "Агроэкспресс"

Узбекистан и Беларусь договорились о запуске проекта "Агроэкспресс"

Шавкат Мирзиёев провел встречу с Александром Лукашенко.

2022-09-15T15:49+0500

2022-09-15T15:49+0500

2022-09-15T16:24+0500

саммит шос-2022 в самарканде

александр лукашенко

шавкат мирзиёев

"агроэкспрессы"

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает корреспондент Sputnik.Шавкат Мирзиёев отметил, что узбекско-белорусские отношения продолжают успешно развиваться в духе дружбы и партнерства.Отмечалось активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 44%, а за семь месяцев этого года – еще на 12%.Стороны договорились ускорить работу по расширению сети торговых домов и логистических центров в двух странах, запуску проекта по ускоренной доставке продовольствия "Агроэкспресс", внедрению электронной системы сертификации происхождения товаров.Лидеры Узбекистана и Беларуси подчеркнули необходимость продвижения взаимовыгодного партнерства в сфере промышленной кооперации в машиностроении, агропромышленном комплексе, химической, фармацевтической и электротехнической отраслях.Отдельно отмечена важность дальнейшего использования потенциала регионов двух стран. Мирзиёев также предложил провести второй Межрегиональный форум в Узбекистане.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Генсек ШОС встретился с Александром Лукашенко

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узбекистан и беларусь договорились о запуске проекта агроэкспресс шавкат мирзиёев провел встречу с александром лукашенко саммит шос в самарканде новости заявления