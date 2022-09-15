https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekkino-i-kyrgyzfilm-snimut-sovmestnyy-priklyuchencheskiy-film-28096486.html
"Узбеккино" и "Кыргызфильм" снимут совместный приключенческий фильм
"Узбеккино" и "Кыргызфильм" снимут совместный приключенческий фильм
Меморандум о сотрудничестве представители двух стран подписали в рамках деловой программы XIV Ташкентского международного кинофестиваля.
2022-09-15T07:01+0500
2022-09-15T07:01+0500
2022-09-15T07:01+0500
культура
узбекистан
кыргызстан
кино
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Кинематографисты Кыргызстана и Узбекистана договорились снять совместный приключенческий фильм "Однажды в Самарканде". Меморандум о сотрудничестве представители двух стран подписали в рамках деловой программы XIV Ташкентского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент Sputnik.Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов подчеркнул, что подобное масштабное расширение сотрудничества в сфере кино стало возможным благодаря проводимой политике главы государства Узбекистана и его вниманию к сфере кинематографии.В свою очередь, директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, туризма, спорта и молодежной политики Республики Кыргызстан Мукталы Бектеналиев отметил, что рад не только участию в таком масштабном кинофестивале, но и началу сотрудничества с Узбекистаном.Стоит отметить, что в рамках Дня Узбекистана 15 сентября кинематографисты страны подпишут порядка 30 договоренностей о сотрудничестве с рядом стран мира.Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября этого года. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.Читайте также:Узбекское кино ждет большая слава – ректор ВГИКБезруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео
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узбекистан кыргызстан совместный приключенческий фильм "однажды в самарканде" меморандум о сотрудничестве ташкентский международный кинофестиваль генеральный директор агентства кинематографии узбекистана фирдавс абдухаликов директор департамента кинематографии при министерстве культуры туризма спорта молодежной политики республики кыргызстан мукталы бектеналиев
узбекистан кыргызстан совместный приключенческий фильм "однажды в самарканде" меморандум о сотрудничестве ташкентский международный кинофестиваль генеральный директор агентства кинематографии узбекистана фирдавс абдухаликов директор департамента кинематографии при министерстве культуры туризма спорта молодежной политики республики кыргызстан мукталы бектеналиев
"Узбеккино" и "Кыргызфильм" снимут совместный приключенческий фильм
Меморандум о сотрудничестве представители двух стран подписали в рамках деловой программы XIV Ташкентского международного кинофестиваля.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik.
Кинематографисты Кыргызстана и Узбекистана договорились снять совместный приключенческий фильм "Однажды в Самарканде". Меморандум о сотрудничестве представители двух стран подписали в рамках деловой программы XIV Ташкентского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент Sputnik
.
Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов подчеркнул, что подобное масштабное расширение сотрудничества в сфере кино стало возможным благодаря проводимой политике главы государства Узбекистана и его вниманию к сфере кинематографии.
В свою очередь, директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, туризма, спорта и молодежной политики Республики Кыргызстан Мукталы Бектеналиев отметил, что рад не только участию в таком масштабном кинофестивале, но и началу сотрудничества с Узбекистаном.
Стоит отметить, что в рамках Дня Узбекистана 15 сентября кинематографисты страны подпишут порядка 30 договоренностей о сотрудничестве с рядом стран мира.
Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября этого года. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.