https://uz.sputniknews.ru/20220915/uzbekkino-i-kyrgyzfilm-snimut-sovmestnyy-priklyuchencheskiy-film-28096486.html

"Узбеккино" и "Кыргызфильм" снимут совместный приключенческий фильм

"Узбеккино" и "Кыргызфильм" снимут совместный приключенческий фильм

Меморандум о сотрудничестве представители двух стран подписали в рамках деловой программы XIV Ташкентского международного кинофестиваля.

2022-09-15T07:01+0500

2022-09-15T07:01+0500

2022-09-15T07:01+0500

культура

узбекистан

кыргызстан

кино

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Кинематографисты Кыргызстана и Узбекистана договорились снять совместный приключенческий фильм "Однажды в Самарканде". Меморандум о сотрудничестве представители двух стран подписали в рамках деловой программы XIV Ташкентского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент Sputnik.Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов подчеркнул, что подобное масштабное расширение сотрудничества в сфере кино стало возможным благодаря проводимой политике главы государства Узбекистана и его вниманию к сфере кинематографии.В свою очередь, директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, туризма, спорта и молодежной политики Республики Кыргызстан Мукталы Бектеналиев отметил, что рад не только участию в таком масштабном кинофестивале, но и началу сотрудничества с Узбекистаном.Стоит отметить, что в рамках Дня Узбекистана 15 сентября кинематографисты страны подпишут порядка 30 договоренностей о сотрудничестве с рядом стран мира.Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября этого года. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.Читайте также:Узбекское кино ждет большая слава – ректор ВГИКБезруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео

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узбекистан кыргызстан совместный приключенческий фильм "однажды в самарканде" меморандум о сотрудничестве ташкентский международный кинофестиваль генеральный директор агентства кинематографии узбекистана фирдавс абдухаликов директор департамента кинематографии при министерстве культуры туризма спорта молодежной политики республики кыргызстан мукталы бектеналиев