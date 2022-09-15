https://uz.sputniknews.ru/20220915/v-uzbekistane-vypustili-sbornik-konstitutsiy-stran-shos-28150216.html

В Узбекистане выпустили сборник конституций стран ШОС

В Узбекистане выпустили сборник конституций стран ШОС

Тексты основных законов государств-членов организации впервые публикуются в одном издании.

2022-09-15T19:01+0500

2022-09-15T19:01+0500

2022-09-15T19:01+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

конституция

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. К саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане выпустили сборник конституций всех стран-участниц организации.Сборник "Конституции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества" под редакцией академика Акмала Саидова подготовлен Национальным центром по правам человека. Книга отпечатана издательством "Тасвир" в твердом переплете на официальных языках ШОС.В сборник вошли тексты конституций государств - членов Шанхайской организации сотрудничества: Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.Тексты конституций стран-членов ШОС впервые выпущены в едином сборнике, который раскрывает конституционную идентичность каждой страны и конституционно-правовой плюрализм на пространстве организации.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Саммит Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Узбекистан и Китай подписали соглашение на $15 млрд

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