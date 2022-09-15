https://uz.sputniknews.ru/20220915/vostochnaya-skazka-stavshaya-yavyu-kak-sovet-glav-gosudarstv-shos-izmenil-samarkand-28110674.html

Восточная сказка, ставшая явью: как совет глав государств ШОС изменил Самарканд

Восточная сказка, ставшая явью: как совет глав государств ШОС изменил Самарканд

О том, как изменился Самарканд в связи с проведением саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и какой импульс к дальнейшему развитию получил город - читайте в нашем материале.

2022-09-15T08:01+0500

2022-09-15T08:01+0500

2022-09-15T08:01+0500

саммит шос-2022 в самарканде

самарканд

шос

глава государства

саммит

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Что значит для Самарканда стартующий сегодня совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)? Не только рост авторитета и узнаваемости на международной политической арене. Можно точно утверждать: сегодняшний саммит изменит еще и экономическое будущее Самарканда. Потому что до сих пор ни одно международное мероприятие (а за последние пять лет в республике их проходило много) не было до такой степени интегрировано в развитие Самарканда, области и страны в целом.Во время подготовки города к совету глав государств Самарканд получил новый мощный импульс к дальнейшему развитию – причем в других условиях на этот процесс ушло бы как минимум несколько лет. Почему? Подробности – в обзоре Sputnik.Что останется городу после саммитаПрием руководителей государств и глав международных организаций, безусловно, требует скрупулезной подготовки и масштабного финансирования. Как заявлял ранее хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, инфраструктуру города обновили полностью – реконструировали десять главных улиц, возвели новые дороги, мосты и целые комплексы сооружений.Все эти изменения отражает статистика – по данным Госкомстата, с января по июнь текущего года объем инвестиций в Самаркандскую область превысил 10 трлн сумов. Объем строительных работ в регионе тем временем за первые шесть месяцев 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,6 раза.Что же достанется Самарканду после итогового мероприятия ШОС под председательством Узбекистана? Прежде всего – современный аэропорт, способный обслуживать до 120 рейсов в неделю. Пропускная способность нового хаба составляет 1,2 тыс. пассажиров в час. До реконструкции была – всего 600 человек в час (напомним, что аэропорт построили еще в 1967 году). Стоимость работ достигла почти $83 млн.Подобные архитектурные проекты не только улучшают инфраструктуру города, но и могут выступить пиар-инструментов узбекской культуры. Таким мнением в комментарии Sputnik поделился руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.В самом деле, в концепцию терминала аэропорта заложен мощный культурный код – здание построено в форме открытой книги. Эта книга символизирует главный труд Мирзо Улугбека – "Новую астрономическую таблицу Курагони". А на крыше терминала изображены созвездия, ведь именно султан Улугбек создал средневековый звездный каталог в 1437 году.Развивая туризмЕще один объект, который "достается в наследство" Самарканду от саммита ШОС, - это международный туристический центр "Великий шелковый путь", где пройдут мероприятия совета глав государств.Площадь комплекса составила 2,8 тыс. кв. метров, а на ней разместились трехэтажный Конгресс-холл, восемь отелей международного уровня, винодельня, торговая зона, стилизованная под яркий восточный базар, и этнопарк "Вечный город".Важно, что все эти объекты будут использоваться и после Самаркандского саммита. Благодаря им город будет продолжать наращивать туристический потенциал, ведь новый комплекс способен принимать 2 млн туристов в год.К слову, как прежде отмечал в интервью Sputnik эксперт по туризму Николай Сербин, интерес к Самарканду среди путешественников из стран ближнего зарубежья возрос в связи с анонсированием открытия комплекса "Великий шелковый путь" - тем более, открытие центра сопровождалось грандиозным и красочным шоу.Все эти мероприятия, в свою очередь, влияют на имидж Узбекистана, отмечает директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев.Саммит окажет эффект и на экологию Самарканда. Только в тепличной зоне комплекса высадили 2,6 тыс. деревьев, данную цифру подтвердили власти города. Однако на самом деле масштабы озеленения города куда больше – как сообщалось в июне этого года, в рамках акции "Яшил макон" в Самарканде высадят 560 тыс. растений, а также выделят 100 пустующих участках в махаллях города под мини-парки.

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2022

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

восточная сказка ставшая явью: как совет глав государств шос изменил самарканд как изменился самарканд в связи с проведением саммита глав государств членов шанхайской организации сотрудничества и какой импульс к дальнейшему развитию получил город