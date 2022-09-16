https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-i-erdogan-obsudili-sovmestnye-proekty-28271180.html
Мирзиёев и Эрдоган обсудили совместные проекты
Мирзиёев и Эрдоган обсудили совместные проекты
После завершения саммита ШОС президенты провели двусторонние переговоры по важным вопросам сотрудничества
2022-09-16T18:32+0500
2022-09-16T18:32+0500
2022-09-16T18:56+0500
саммит шос-2022 в самарканде
узбекистан
турция
реджеп тайип эрдоган
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. После завершения Самаркандского саммита ШОС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двусторонние переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает корресподент Sputnik.Главы государств обсудили новые совместные проекты и перспективные программы взаимовыгодного сорудничества между Узбекистаном и Турцией.Как отметили президенты, основная задача – увеличить объемы прямых инвестиций турецкких компаний в создание высокотехнологичных производств, объектов современной инфраструктуры в регионах Узбекистана.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе
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самарканд узбекистан президент шавкат мирзиёев турция реджеп тайип эрдоган двусторонние переговоры сотрудничество совместные проекты программы инвестиции саммит шос
самарканд узбекистан президент шавкат мирзиёев турция реджеп тайип эрдоган двусторонние переговоры сотрудничество совместные проекты программы инвестиции саммит шос
Мирзиёев и Эрдоган обсудили совместные проекты
18:32 16.09.2022 (обновлено: 18:56 16.09.2022)
После завершения саммита ШОС президенты провели двусторонние переговоры по важным вопросам сотрудничества
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik.
После завершения Самаркандского саммита ШОС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двусторонние переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает корресподент Sputnik
.
Главы государств обсудили новые совместные проекты и перспективные программы взаимовыгодного сорудничества между Узбекистаном и Турцией.
Как отметили президенты, основная задача – увеличить объемы прямых инвестиций турецкких компаний в создание высокотехнологичных производств, объектов современной инфраструктуры в регионах Узбекистана.
Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.