https://uz.sputniknews.ru/20220916/mirziyoev-i-erdogan-obsudili-sovmestnye-proekty-28271180.html

Мирзиёев и Эрдоган обсудили совместные проекты

Мирзиёев и Эрдоган обсудили совместные проекты

После завершения саммита ШОС президенты провели двусторонние переговоры по важным вопросам сотрудничества

2022-09-16T18:32+0500

2022-09-16T18:32+0500

2022-09-16T18:56+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

турция

реджеп тайип эрдоган

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. После завершения Самаркандского саммита ШОС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двусторонние переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает корресподент Sputnik.Главы государств обсудили новые совместные проекты и перспективные программы взаимовыгодного сорудничества между Узбекистаном и Турцией.Как отметили президенты, основная задача – увеличить объемы прямых инвестиций турецкких компаний в создание высокотехнологичных производств, объектов современной инфраструктуры в регионах Узбекистана.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Лидеры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на границе

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