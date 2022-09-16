https://uz.sputniknews.ru/20220916/novye-partnery-i-uchastniki-norov-ob-itogax-sammita-shos-28259901.html

Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС

Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС

Министр иностранных дел Узбекистана выступил перед журналистами и подвел итоги Совета глав государств ШОС.

2022-09-16T16:24+0500

2022-09-16T16:24+0500

2022-09-16T16:30+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир норов

шос

брифинг

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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. За время председательства Узбекистана в ШОС и в ходе прошедшего Самаркандского саммита удалось значительно расширить состав участников и партнеров организации. Об этом на брифинге по итогам саммита ШОС заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мероприятия подписаны также меморандумы о взаимопонимании с рядом международных организаций, таких как Лига арабских государств, ЮНЕСКО, ЭСКАТО и другими."Эти достижения в очередной раз подтверждают присущий для нашей организации динамизм. Ее открытость и стремление к широкому международному сотрудничеству", - подчеркнул он.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Читайте также: Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС

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