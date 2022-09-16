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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/novye-partnery-i-uchastniki-norov-ob-itogax-sammita-shos-28259901.html
Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС
Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС
Министр иностранных дел Узбекистана выступил перед журналистами и подвел итоги Совета глав государств ШОС.
2022-09-16T16:24+0500
2022-09-16T16:30+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир норов
шос
брифинг
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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. За время председательства Узбекистана в ШОС и в ходе прошедшего Самаркандского саммита удалось значительно расширить состав участников и партнеров организации. Об этом на брифинге по итогам саммита ШОС заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мероприятия подписаны также меморандумы о взаимопонимании с рядом международных организаций, таких как Лига арабских государств, ЮНЕСКО, ЭСКАТО и другими."Эти достижения в очередной раз подтверждают присущий для нашей организации динамизм. Ее открытость и стремление к широкому международному сотрудничеству", - подчеркнул он.Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Читайте также: Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС
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владимир норов саммит шос шанхайская организация сотрудничества брифинг по итогам новые партнеры участники беларусь иран египет катар оаэ мальдивы мьянма кувейт лаг лига арабских государств юнеско оон эскато
владимир норов саммит шос шанхайская организация сотрудничества брифинг по итогам новые партнеры участники беларусь иран египет катар оаэ мальдивы мьянма кувейт лаг лига арабских государств юнеско оон эскато

Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС

16:24 16.09.2022 (обновлено: 16:30 16.09.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровМинистр иностранных дел Владимир Норов на брифинге по итогу саммита ШОС.
Министр иностранных дел Владимир Норов на брифинге по итогу саммита ШОС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Министр иностранных дел Узбекистана выступил перед журналистами и подвел итоги Совета глав государств ШОС.
ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. За время председательства Узбекистана в ШОС и в ходе прошедшего Самаркандского саммита удалось значительно расширить состав участников и партнеров организации. Об этом на брифинге по итогам саммита ШОС заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.
"В рамках узбекского председательства достигнут серьезный прогресс в вопросе расширения участников ШОС. Подписан меморандум об обязательствах Ирана, что открывает прямой путь кполноправному членству этой страны в ШОС. Завершено правовое оформление статуса партнера по диалогу ШОС Египта и Катара путем подписания соответствующих меморандумов. Принято решение о начале приема процедуры Беларуси в качестве полноправного члена организации. Лидеры также поддержали заявки Бахрейна, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу ШОС", - сообщил он.
В ходе мероприятия подписаны также меморандумы о взаимопонимании с рядом международных организаций, таких как Лига арабских государств, ЮНЕСКО, ЭСКАТО и другими.
"Эти достижения в очередной раз подтверждают присущий для нашей организации динамизм. Ее открытость и стремление к широкому международному сотрудничеству", - подчеркнул он.
Напомним: в четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Известно, что в саммите принимают участие главы 14 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Читайте также: Бердымухамедов: Туркменистан готов к энергетическому сотрудничеству со странами ШОС
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