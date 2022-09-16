https://uz.sputniknews.ru/20220916/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-premer-ministrom-indii-28282566.html

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Индии

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Индии

В ходе двусторонних переговоров стороны обсудили развитие двустороннего партнерства в промышленности, транспорте и торговле.

2022-09-16T21:04+0500

2022-09-16T21:04+0500

2022-09-16T21:04+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

индия

шавкат мирзиёев

нарендра моди

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита ШОС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе двусторонних переговоров стороны обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.В частности, лидеры обсудили развитие взаимной торговли. С начала года товарооборот между странами вырос на 30%. Власти Узбекистана и Индии планируют нарастить объем взаимной торговли до $1 млрд в ближайшие годы.Индийские предприятия реализуют в Узбекистане инвестиционные проекты в области IT, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма и других сферах. Число совместных предприятий с начала года увеличилось в пять раз.Шавкат Мирзиёев и Нарендра Моди подчеркнули необходимость принять в ближайшее время и реализовывать программы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной сферах.Президент Узбекистана выразил заинтересованность в укреплении транспортных связей с Индией, в том числе с использованием порта "Чабхар".Обсудили главы государств также сотрудничество в образовательной сфере и итоги первого онлайн-саммита "Индия – Центральная Азия".Шавкат Мирзиёев поблагодарил руководство Индии за поддержку резолюции Генассамблеии ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.Напомним, 15-16 сентября в Самарканде прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В саммите приняли участие главы 13 стран и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Мирзиёев и Эрдоган обсудили совместные проекты

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