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Переговоры Путина и Моди в Самарканде - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220916/sleduyuschiy-sammit-shos-proydet-v-indii---norov-28260900.html
Следующий саммит ШОС пройдет в Индии - Норов
Следующий саммит ШОС пройдет в Индии - Норов
Министр иностранных дел Узбекистана на брифинге по итогам Самаркандского саммита ШОС назвал следующую страну-председателя организации.
2022-09-16T16:39+0500
2022-09-16T16:50+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир норов
шос
брифинг
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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Узбекистан передает председательство в Шанхайской организации сотрудничества Индии. Об этом на пресс-конференции по итогам Самаркандского саммита ШОС заявил узбекистанский министр иностранных дел Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Читайте также: Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС
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председатель шанхайской организации сотрудничества узбекистан индия саммит шос 2023 где пройдет министр иностранных дел узбекистана владимир норов пресс-конференция итоги самаркандский саммит шос
председатель шанхайской организации сотрудничества узбекистан индия саммит шос 2023 где пройдет министр иностранных дел узбекистана владимир норов пресс-конференция итоги самаркандский саммит шос

Следующий саммит ШОС пройдет в Индии - Норов

16:39 16.09.2022 (обновлено: 16:50 16.09.2022)
© Министерство иностранных дел УзбекистанаМинистр иностранных дел Владимир Норов и генсек ШОС Чжан Мин на брифинге по итогу саммита ШОС.
Министр иностранных дел Владимир Норов и генсек ШОС Чжан Мин на брифинге по итогу саммита ШОС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2022
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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Министр иностранных дел Узбекистана на брифинге по итогам Самаркандского саммита ШОС назвал следующую страну-председателя организации.
ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Узбекистан передает председательство в Шанхайской организации сотрудничества Индии. Об этом на пресс-конференции по итогам Самаркандского саммита ШОС заявил узбекистанский министр иностранных дел Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.
"По итогам самаркандского саммита принято решение о переходе очередного председательства ШОС Республике Индия. Соответственно, очередной саммит организации состоится в 2023 году в Индии. Мы будем всячески содействовать Индии, нашему стратегическому партнеру в реализации данной ответственной миссии", - заявил Норов.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Читайте также: Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС
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