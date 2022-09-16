https://uz.sputniknews.ru/20220916/sleduyuschiy-sammit-shos-proydet-v-indii---norov-28260900.html

Следующий саммит ШОС пройдет в Индии - Норов

Следующий саммит ШОС пройдет в Индии - Норов

Министр иностранных дел Узбекистана на брифинге по итогам Самаркандского саммита ШОС назвал следующую страну-председателя организации.

2022-09-16T16:39+0500

2022-09-16T16:39+0500

2022-09-16T16:50+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир норов

шос

брифинг

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ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Узбекистан передает председательство в Шанхайской организации сотрудничества Индии. Об этом на пресс-конференции по итогам Самаркандского саммита ШОС заявил узбекистанский министр иностранных дел Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 13 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Читайте также: Новые партнеры и участники: Норов об итогах саммита ШОС

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