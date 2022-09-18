https://uz.sputniknews.ru/20220918/rossii-ne-nujen-snova-donald-tramp-v-belom-dome-28335905.html

России не нужен снова Дональд Трамп в Белом доме

России не нужен снова Дональд Трамп в Белом доме

Дональду Трампу дело шьют, да не одно. Могут предъявить обвинения и в мошенничестве, и в ненадлежащем хранении секретных документов, изъятых ФБР в его поместье... 18.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-18T17:18+0500

2022-09-18T17:18+0500

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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik, Дмитрий Бавырин. За последнее время повестки для дачи показаний получили три с половиной десятка человек из ближайшего окружения экс-президента. Один из последних — крупный спонсор его кампании Майк Линделл. Как и у ряда других фигурантов, у Линделла изъяли мобильный телефон, пишет корресподнент РИА Новости.Массовая охота на трампистов призвана показать, что разоблачают полноценную ОПГ. Однако это уже не специальная полицейская операция, это война. Действующий президент Джо Байден объявил ее в первый день осени, когда прочел эмоциональную речь с пафосным названием "О продолжающейся битве за душу нации".В ней Трамп и его сторонники были названы экстремистами, почти фашистами, которые хотят лишить американцев базовых прав ("права выбора, права на частную жизнь, права на контрацепцию"). "Республиканская партия управляется и запугана Трампом и республиканцами MAGA, и это представляет угрозу для этой страны", — стращал непривычно бодрый Байден.Короче — или мы, или они.Налицо резкий рост ставок. Про Трампа и его сторонников говорили вещи и похуже, но не на уровне главы государства, которому по должности положено скреплять страну и "быть президентом всей нации" (традиционное обещание при вступлении в должность). Но десятки миллионов заурядных американцев, по сути, объявлены врагами государства.Демократы пониже выражаются и покруче. В том духе, что между трампистами и устроителями терактов 9/11 очень много общего.Слова громкие, но повод скучный: ноябрьские выборы в конгресс, которых демократам, как казалось ранее, нипочем не выиграть с учетом рекордной за 40 лет инфляции и прочих последствий весьма короткой эпохи байденизма. А еще через два года Трамп собирается взять реванш над Байденом или кем-то, кого партия выдвинет вместо него. Летом он опережал свою Немезиду, "сонного Джо", в подавляющем большинстве социологических опросов.Для России пробил час мужестваРеспубликанцы ставку поддержали. Демократов теперь тоже сравнивают с фашистами, а пошив дел — с расправой "полицейского государства" (по словам самого Трампа) или "властей банановой республики" (это уже губернатор Флориды Десантис — второй по популярности республиканец в стране — выразился).Очень может быть, что оба правы. Вопрос лишь в том, как ко всему этому относиться по российскую сторону границы. Скорее всего, правильный ответ — со злорадством.Трампу у нас принято сочувствовать. Потому что хотел "поладить с Россией". Потому что не любит НАТО и сомневается в роли США как "мирового жандарма". Потому что его ненавидят очень неприятные люди — демократы, с которыми мы побили все горшки в 2014-м и перешли к позиционному противостоянию в 2022-м. Потому что взгляд американского консерватора на добро и зло ближе к российскому, чем взгляд адептов BLMLGBTQ+. Потому что результаты выборов 2020-го подтасовали, как утверждает сам Трамп.Последнее, мягко говоря, спорно. Если ты сам президент, если в федеральном парламенте и парламентах "спорных штатов" доминирует твоя партия, если генпрокурор и глава спецслужб твои люди, а большинство в Верховном суде твои потенциальные единомышленники (причем троих из девяти ты назначил лично), но при всем при этом ты не можешь доказать, что выиграл выборы, — ты выборы проиграл. Это так работает.Суть, однако, не в этом. И даже не в том, что Трамп человек специфический — хаотичен, эгоцентрик, болезненно упрям. Если отрешиться от политических соображений, легко понять, почему половина американской страны его терпеть не может, но нам с ним и с ними детей не крестить — сами разберутся.Суть в том, что переизбрание Дональда Трампа президентом интересам России не соответствует. Наше текущее противостояние с США надолго. Если суммировать то, что мы знаем о Трампе, он не из тех, кто любит сдавать назад, хуже того — он вообще так не умеет. Его метод — ломиться вперед, играть на грани фола, запугивать, поддаваться эмоциям, не думать о последствиях.Совсем необязательно это вводные для ядерной войны, но совершенно точно — для войны экономической, еще более изощренной, чем идет сейчас. Санкции и шантаж — это приятный и понятный для Трампа язык. И оперировать со вторичными ограничениями при нем будут так, чтобы интересы третьих стран вообще не учитывались (Байден, по крайней мере, пытается учитывать интересы Европы, хотя текущее противостояние с Россией ослабляет прежде всего ЕС).Кроме того, защищать "от всего русского" рынок энергетики начнут с удвоенной энергией. Потому что зачищать станут не просто так, а в пользу тех проектов по добыче углеводородов, которые распечатают республиканцы (при Байдене их запечатали ради Греты Тунберг).На четырех опорах: ШОС будет строить устойчивый мирМейнстрим современной Республиканской партии — действительно зло, пусть для нас и не в том смысле, какой подразумевает Байден. Неважно, что в конфликт с Россией вокруг Украины ввязались именно демократы , — текущая внешняя политика США двухпартийна, как в начале холодной войны (которую теперь правильнее называть Первой холодной войной).Войну эту тоже начал либеральный демократ Гарри Труман. Но уже через год ему пришлось хватать за шкирку и республиканцев, и "ястребов" в собственной администрации, которые считали, что президент слишком мягок с коммунистами. Если бы он этого не делал, США начали бы войну или с СССР (на фоне Берлинского кризиса), или с Китаем (на фоне бойни в Корее). Сам он осознавал риск войны еще одной — гражданской, — пытался саботировать маккартизм и "охоту на ведьм", но конгресс дважды преодолевал вето Трумана на законы, облегчающие борьбу с коммунистами.С вето от Трампа, случись что, будет та же история. Вернувшись в Белый дом, он не сможет остановить процесс борьбы с Россией, поэтому попытается его возглавить — на еще более высоких ставках.Шанс на перелом и "разрядку" (которую будет правильнее называть Второй разрядкой, пока еще чисто теоретической) был бы в том случае, если бы Трампу удалось обновить республиканский состав конгресса за счет твердокаменных трампистов. Туда действительно идут, пройдут или уже прошли трамписты-изоляционисты — те, кому плевать на Россию и Украину, был бы бензин подешевле. Но в период республиканских праймериз не было такого, чтобы любой из поддержанных Трампом кандидатов гарантированно выигрывал гонку (хотя его поддержка в таких случаях и впрямь дорогого стоила).Поэтому поводы для оптимизма, связанные с Трампом, россиянам если и надо искать, то в другой области, в том числе в довольно неожиданной. Например, в том, что тактика демократов работает: рейтинг Джо Байдена восстановился с 36 процентов в июле до 45 в сентябре (опрос Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research). Теперь он опять обходит Трампа.Причин этому несколько, начиная с того, что экономическая буря в стране чуть поутихла. Но главная в том, что демократам и впрямь удалось замотивировать свою половину страны "на борьбу со злом". То есть с другой половиной страны, как это уже было в более ранней, чем холодная война, истории США, когда внутреннее противостояние отбросило стремительно растущую Америку на десятилетия назад.Почти половина американцев ожидают новой гражданской войны в США уже в обозримом будущем. Сорок процентов — войны между демократами и республиканцами, тридцать процентов — между богатыми и бедными, двадцать процентов — между белыми и черными (опрос Economist и YouGov). По данным других опросов, количество запуганных еще больше, а доверие к политическим и государственным институтам самое низкое за всю историю измерений."Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводамиТогда, когда страну нужно объединять руками деятелей исторического калибра, президент Джо Байден и компания раскалывают ее еще больше, руководствуясь пошлым интересом временщиков — выиграть выборы и не допустить унизительного для них возвращения Трампа во власть.Чтобы верить в то, что это возвращение сделает Америку снова великой, нужно быть трампистом. Чтобы верить в то, что оно погубит Америку, — демократом. Более достоверно то, что борьба с Трампом теми методами, которые выбрали демократы, разобщает американскую нацию и делает Соединенные Штаты слабее.Именно этого власти США пытаются добиться в России. Именно на это направлена политика санкций. И именно поэтому хочется, чтобы на родине у Джо Байдена все получилось, а у Трампа — нет.Недавно, обращаясь к республиканцам, бывший президент заявил:"Мы обязаны выиграть в 2024 году и вернуть себе Белый дом. <…> Только так можно сохранить государство, которое под властью демократов превратилось в страну третьего мира".Как говорилось в советском анекдоте про ныне небратский народ, лозунг-то гарный, но цель погана.Пускай превращается.Читайте также: Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" – подробности проекта

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