https://uz.sputniknews.ru/20220920/pochemu-posle-otpuska-mojet-razvitsya-rak-28405777.html
Почему после отпуска может развиться рак
Почему после отпуска может развиться рак
Дерматолог Натэла Гришина рассказала о риске развития рака кожи после отпуска на солнечных курортах. 20.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-20T22:52+0500
2022-09-20T22:52+0500
2022-09-20T22:52+0500
это интересно
отпуск
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18983305_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6d47f02e6e45c7a29bf7f1aadbc01cb.jpg
Специалист заявила, что после отдыха на море необходимо тщательно обследовать родинки на предмет изменений. Особенно это касается тех, у кого в семье были случаи развития меланомы, пишет РИА Новости.По ее словам, в родинках происходит большое скопление меланоцитов. Они улавливают ультрафиолет и под его действием могут мутировать, становиться злокачественными. Дерматолог рассказала, как самостоятельно провести осмотр. Необходимо обратить внимание на асимметрию, так как здоровая родинка на теле или лице всегда имеет абсолютно симметричные края. Нужно убедиться в четком ровном крае. Проверить, есть ли кровоточивость, а также убедиться, что родинка окрашена равномерно. Также стоит оценить размер. Допустимо, когда родинка составляет не более 5-6 мм. Наблюдайте динамику изменений и при необходимости обратитесь к врачу.Читайте также:От каких болезней могут защитить молочные продуктыКак определить рак по изменениям в полости рта
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18983305_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2442a7ecd441df99aebe083b9c5847b1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отпуск, рак
Почему после отпуска может развиться рак
Дерматолог Натэла Гришина рассказала о риске развития рака кожи после отпуска на солнечных курортах.
Специалист заявила, что после отдыха на море необходимо тщательно обследовать родинки на предмет изменений. Особенно это касается тех, у кого в семье были случаи развития меланомы, пишет РИА Новости.
По ее словам, в родинках происходит большое скопление меланоцитов. Они улавливают ультрафиолет и под его действием могут мутировать, становиться злокачественными.
"Обычная родинка может превращаться в серьезную причину онкологического заболевания с высокой вероятностью метастазирования в различные органы и смертельными исходами", - сказала Гришина.
Дерматолог рассказала, как самостоятельно провести осмотр. Необходимо обратить внимание на асимметрию, так как здоровая родинка на теле или лице всегда имеет абсолютно симметричные края. Нужно убедиться в четком ровном крае.
Проверить, есть ли кровоточивость, а также убедиться, что родинка окрашена равномерно. Также стоит оценить размер. Допустимо, когда родинка составляет не более 5-6 мм. Наблюдайте динамику изменений и при необходимости обратитесь к врачу.