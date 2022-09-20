https://uz.sputniknews.ru/20220920/pochemu-posle-otpuska-mojet-razvitsya-rak-28405777.html

Почему после отпуска может развиться рак

Почему после отпуска может развиться рак

Дерматолог Натэла Гришина рассказала о риске развития рака кожи после отпуска на солнечных курортах. 20.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-20T22:52+0500

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Специалист заявила, что после отдыха на море необходимо тщательно обследовать родинки на предмет изменений. Особенно это касается тех, у кого в семье были случаи развития меланомы, пишет РИА Новости.По ее словам, в родинках происходит большое скопление меланоцитов. Они улавливают ультрафиолет и под его действием могут мутировать, становиться злокачественными. Дерматолог рассказала, как самостоятельно провести осмотр. Необходимо обратить внимание на асимметрию, так как здоровая родинка на теле или лице всегда имеет абсолютно симметричные края. Нужно убедиться в четком ровном крае. Проверить, есть ли кровоточивость, а также убедиться, что родинка окрашена равномерно. Также стоит оценить размер. Допустимо, когда родинка составляет не более 5-6 мм. Наблюдайте динамику изменений и при необходимости обратитесь к врачу.Читайте также:От каких болезней могут защитить молочные продуктыКак определить рак по изменениям в полости рта

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