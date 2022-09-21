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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Когда Юпитер максимально приблизится к Земле
Когда Юпитер максимально приблизится к Земле
Совсем скоро Юпитер окажется на минимальном за 60 лет расстоянии от Земли. 21.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-21T07:00+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Юпитер максимально приблизится к Земле 26 сентября и окажется в оппозиции, сообщается на официальном сайте NASA. Это создаст наиболее благоприятные условия для наблюдения за гигантом.В этой позиции Юпитер оказывается каждые 13 месяцев, на этот раз газовый гигант окажется на минимальном расстоянии от Земли за последние 60 лет — на удалении в 587 млн км от Земли. Наибольшее расстояние между планетами составляет примерно 966 млн км.В NASA также заявили, что идеальным местом для наблюдения будет площадка на большой высоте с чистым небом.Читайте также:О неочевидных симптомах инфаркта рассказала кардиологКак правильно делать перерывы на работе: советы врача
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Когда Юпитер максимально приблизится к Земле

07:00 21.09.2022 (обновлено: 08:13 21.09.2022)
© Foto : /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán DoranПланета Юпитер
Планета Юпитер - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2022
© Foto : /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán Doran
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Совсем скоро Юпитер окажется на минимальном за 60 лет расстоянии от Земли.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Юпитер максимально приблизится к Земле 26 сентября и окажется в оппозиции, сообщается на официальном сайте NASA. Это создаст наиболее благоприятные условия для наблюдения за гигантом.
В этой позиции Юпитер оказывается каждые 13 месяцев, на этот раз газовый гигант окажется на минимальном расстоянии от Земли за последние 60 лет — на удалении в 587 млн км от Земли. Наибольшее расстояние между планетами составляет примерно 966 млн км.

"В хороший бинокль должны быть видны полосы (по крайней мере, центральная полоса) и три или четыре галилеевых спутника. Важно помнить, что Галилей наблюдал эти спутники с помощью оптики 17 века", — отметили специалисты ведомства.

В NASA также заявили, что идеальным местом для наблюдения будет площадка на большой высоте с чистым небом.
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