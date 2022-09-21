https://uz.sputniknews.ru/20220921/sholts-vyshel-iz-sebya-posle-voprosa-o-vstuplenii-turtsii-v-shos-28409860.html

Шольц вышел из себя после вопроса о вступлении Турции в ШОС

Шольц вышел из себя после вопроса о вступлении Турции в ШОС

Немецкий канцлер заявил, что в Берлине не считают, что ШОС может внести вклад в установление хороших отношений в мире.

2022-09-21T10:34+0500

2022-09-21T10:34+0500

2022-09-21T10:34+0500

в мире

турция

шос

вступление

вступление в шос

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, Берлин не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.Известно, что общение канцлера со СМИ транслировали на телеканале Welt.Во вторник Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив конфликт на Украине и зерновое соглашение.Ранее Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. При этом он особо выделил, что Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите организации.Также спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов рассказал, что в том случае, если ШОС получит заявку от Турции на вступление, она будет рассмотрена в установленном порядке с учетом ряда критериев.Читайте также:

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шольц вышел из себя после вопроса о вступлении турции в шос немецкий канцлер заявил что в берлине не считают что шос может внести вклад в установление хороших отношений в мире берлин олаф шольц биография эрдоган вступление турции в шос