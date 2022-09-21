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Шольц вышел из себя после вопроса о вступлении Турции в ШОС
Шольц вышел из себя после вопроса о вступлении Турции в ШОС
Немецкий канцлер заявил, что в Берлине не считают, что ШОС может внести вклад в установление хороших отношений в мире.
2022-09-21T10:34+0500
2022-09-21T10:34+0500
2022-09-21T10:34+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, Берлин не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.Известно, что общение канцлера со СМИ транслировали на телеканале Welt.Во вторник Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив конфликт на Украине и зерновое соглашение.Ранее Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. При этом он особо выделил, что Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите организации.Также спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов рассказал, что в том случае, если ШОС получит заявку от Турции на вступление, она будет рассмотрена в установленном порядке с учетом ряда критериев.Читайте также:
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шольц вышел из себя после вопроса о вступлении турции в шос немецкий канцлер заявил что в берлине не считают что шос может внести вклад в установление хороших отношений в мире берлин олаф шольц биография эрдоган вступление турции в шос
шольц вышел из себя после вопроса о вступлении турции в шос немецкий канцлер заявил что в берлине не считают что шос может внести вклад в установление хороших отношений в мире берлин олаф шольц биография эрдоган вступление турции в шос
Шольц вышел из себя после вопроса о вступлении Турции в ШОС
Немецкий канцлер заявил, что в Берлине не считают, что ШОС может внести вклад в установление хороших отношений в мире.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает
" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, Берлин не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.
"Мы считаем, что это не та организация, которая вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире. Поэтому меня очень раздражает развитие этого вопроса и дискуссии на этот счет", - подчеркнул Шольц на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к желанию Турции стать членом ШОС.
Известно, что общение канцлера со СМИ транслировали на телеканале Welt.
Во вторник Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив конфликт на Украине и зерновое соглашение.
Ранее Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. При этом он особо выделил, что Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите организации.
Также спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов рассказал, что в том случае, если ШОС получит заявку от Турции на вступление, она будет рассмотрена в установленном порядке с учетом ряда критериев.