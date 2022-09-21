https://uz.sputniknews.ru/20220921/stala-izvestna-data-vneocherednyx-vyborov-prezidenta-kazaxstana--28432222.html

Стала известна дата внеочередных выборов президента Казахстана

Стала известна дата внеочередных выборов президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы.

2022-09-21T18:31+0500

2022-09-21T18:31+0500

2022-09-21T18:31+0500

в мире

казахстан

выборы президента

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о назначении внеочередных выборов президента страны."В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляю назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в тексте указа.Напомним, Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы 1 сентября во время оглашения ежегодного послания народу Казахстана. 16 сентября парламент республики принял конституционные поправки о единоразовом президентском сроке на 7 лет.Читайте также:В ЛНР утвердили порядок проведения референдума

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стала известна дата внеочередных выборов президента казахстана когда новости заявления токаев указ