https://uz.sputniknews.ru/20220921/stala-izvestna-data-vneocherednyx-vyborov-prezidenta-kazaxstana--28432222.html
Стала известна дата внеочередных выборов президента Казахстана
Стала известна дата внеочередных выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы.
2022-09-21T18:31+0500
2022-09-21T18:31+0500
2022-09-21T18:31+0500
в мире
казахстан
выборы президента
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о назначении внеочередных выборов президента страны."В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляю назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в тексте указа.Напомним, Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы 1 сентября во время оглашения ежегодного послания народу Казахстана. 16 сентября парламент республики принял конституционные поправки о единоразовом президентском сроке на 7 лет.Читайте также:В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
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стала известна дата внеочередных выборов президента казахстана когда новости заявления токаев указ
стала известна дата внеочередных выборов президента казахстана когда новости заявления токаев указ
Стала известна дата внеочередных выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о назначении внеочередных выборов президента страны.
"В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляю назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в тексте указа.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы 1 сентября во время оглашения ежегодного послания народу Казахстана. 16 сентября парламент республики принял конституционные поправки о единоразовом президентском сроке на 7 лет.