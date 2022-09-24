https://uz.sputniknews.ru/20220924/prezident-rumynii-nato-ne-sobiraetsya-voevat-s-rossiey--28502805.html

Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией

Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией

В Бухаресте рассказали о планах НАТО в отношениях с РФ.

2022-09-24T15:49+0500

2022-09-24T15:49+0500

2022-09-24T15:49+0500

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. НАТО не намерен воевать с Россией из-за украинских событий, но рассчитывает на обострение отношений, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом сообщает РИА Новости. Также Йоханнис добавил, что Румыния готовится к любому сценарию развития событий, но надеется на мирные переговоры Москвы и Киева.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на начало спецоперации западные страны ввели санкции против России.Читайте также:Глава КНР приказал армии сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиямСША в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт

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