https://uz.sputniknews.ru/20220924/prezident-rumynii-nato-ne-sobiraetsya-voevat-s-rossiey--28502805.html
Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией
Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией
В Бухаресте рассказали о планах НАТО в отношениях с РФ.
2022-09-24T15:49+0500
2022-09-24T15:49+0500
2022-09-24T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. НАТО не намерен воевать с Россией из-за украинских событий, но рассчитывает на обострение отношений, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом сообщает РИА Новости. Также Йоханнис добавил, что Румыния готовится к любому сценарию развития событий, но надеется на мирные переговоры Москвы и Киева.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на начало спецоперации западные страны ввели санкции против России.Читайте также:Глава КНР приказал армии сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиямСША в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт
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президент румынии клаус йоханнис заявил нато воевать с россией россия москва сша запад европа украина киев санкции будет ли война новости новость политика
президент румынии клаус йоханнис заявил нато воевать с россией россия москва сша запад европа украина киев санкции будет ли война новости новость политика
Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией
В Бухаресте рассказали о планах Североатлантического Альянса в отношениях с Россией.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
НАТО не намерен воевать с Россией из-за украинских событий, но рассчитывает на обострение отношений, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом сообщает РИА Новости.
"Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон... Это очень напряженная ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении", - сказал президент.
Также Йоханнис добавил, что Румыния готовится к любому сценарию развития событий, но надеется на мирные переговоры Москвы и Киева.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ на начало спецоперации западные страны ввели санкции против России.