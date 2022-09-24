https://uz.sputniknews.ru/20220924/siyyarto-antirossiyskie-sanktsii-nanosyat-vred-evrope-28500885.html
Сийярто: антироссийские санкции наносят вред Европе
Сийярто: антироссийские санкции наносят вред Европе
В Венгрии рассказали, какой вред наносят санкции Европе.
2022-09-24T13:48+0500
2022-09-24T13:48+0500
2022-09-24T13:48+0500
в мире
венгрия
санкции
европа
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Санкции против России наносят колоссальный вред европейским странам – там растет инфляция, а также поднимаются цены на продукты и топливо, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению политика, не подлежит сомнению тот факт, что санкции крайне негативно влияют на Европу. Так, в европейских странах стремительно растут цены на продовольствие, коммунальные услуги и газ.Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордную инфляцию, рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.Читайте также:Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер ЛяйенГлава КНР приказал армии сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям
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сийярто заявил венгрия антироссийские санкции против россии москва ес европа сша кто страдает от вред новости новость эффект
сийярто заявил венгрия антироссийские санкции против россии москва ес европа сша кто страдает от вред новости новость эффект
Сийярто: антироссийские санкции наносят вред Европе
В Венгрии рассказали о том, какой вред наносят санкции всем европейским государствам.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Санкции против России наносят колоссальный вред европейским странам – там растет инфляция, а также поднимаются цены на продукты и топливо, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости
.
По мнению политика, не подлежит сомнению тот факт, что санкции крайне негативно влияют на Европу. Так, в европейских странах стремительно растут цены на продовольствие, коммунальные услуги и газ.
"Так что это вредно, очень вредно. И я могу говорить от имени Венгрии. Мы определенно избежим ситуации, при которой венгерский народ будет вынужден заплатить цену за войну, за которую он не несет ответственности", - добавил Сийярто.
Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордную инфляцию, рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.