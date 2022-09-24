https://uz.sputniknews.ru/20220924/siyyarto-antirossiyskie-sanktsii-nanosyat-vred-evrope-28500885.html

Сийярто: антироссийские санкции наносят вред Европе

Сийярто: антироссийские санкции наносят вред Европе

В Венгрии рассказали, какой вред наносят санкции Европе.

2022-09-24T13:48+0500

2022-09-24T13:48+0500

2022-09-24T13:48+0500

в мире

венгрия

санкции

европа

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Санкции против России наносят колоссальный вред европейским странам – там растет инфляция, а также поднимаются цены на продукты и топливо, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению политика, не подлежит сомнению тот факт, что санкции крайне негативно влияют на Европу. Так, в европейских странах стремительно растут цены на продовольствие, коммунальные услуги и газ.Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордную инфляцию, рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.Читайте также:Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер ЛяйенГлава КНР приказал армии сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям

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