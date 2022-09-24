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Узбекистанские дипломаты приняли участие в форуме "Диалог на Волге"
Узбекистанские дипломаты приняли участие в форуме "Диалог на Волге"
Мероприятие было посвящено взаимопониманию в XXI веке.
2022-09-24T17:08+0500
2022-09-24T17:08+0500
2022-09-24T17:08+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Представители Генерального консульства республики в Ростове-на-Дону приняли участие в международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке", передает ИА "Дуне".В ходе мероприятия узбекистанская сторона провела две секции, на которых рассказала о молодежной политике в республике, а также об инвестиционном климате Узбекистана и особенностях ведения бизнеса на его территории.В форуме участвовали представители правительства региона, дипломатического корпуса, производств, вузов, общественных организаций, СМИ и молодежи.Напомним: в августе представители Генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону посетили Волгоградскую область, где обсудили возможности трудовой миграции.Читайте также:МИД Узбекистана взял шефство над лицеем УМЭДСовет улемов Индонезии поможет Узбекистану развивать зиёрат-туризм
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узбекистанские дипломаты приняли участие в форум диалог на волге где когда итог узбекистан секции инвестиции мир и взаимопонимание в xxi веке генеральное консульство ростов на дону новости новость
узбекистанские дипломаты приняли участие в форум диалог на волге где когда итог узбекистан секции инвестиции мир и взаимопонимание в xxi веке генеральное консульство ростов на дону новости новость
Узбекистанские дипломаты приняли участие в форуме "Диалог на Волге"
Мероприятие было посвящено взаимопониманию в XXI веке. Подробности – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Представители Генерального консульства республики в Ростове-на-Дону приняли участие в международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке", передает ИА "Дуне
".
В ходе мероприятия узбекистанская сторона провела две секции, на которых рассказала о молодежной политике в республике, а также об инвестиционном климате Узбекистана и особенностях ведения бизнеса на его территории.
В форуме участвовали представители правительства региона, дипломатического корпуса, производств, вузов, общественных организаций, СМИ и молодежи.
Напомним: в августе представители Генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону посетили
Волгоградскую область, где обсудили возможности трудовой миграции.