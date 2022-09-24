https://uz.sputniknews.ru/20220924/uzbekistanskie-diplomaty-prinyali-uchastie-v-forume-dialog-na-volge-28505160.html

Узбекистанские дипломаты приняли участие в форуме "Диалог на Волге"

Узбекистанские дипломаты приняли участие в форуме "Диалог на Волге"

Мероприятие было посвящено взаимопониманию в XXI веке.

2022-09-24T17:08+0500

2022-09-24T17:08+0500

2022-09-24T17:08+0500

политика

дипломаты

форум

волга

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Представители Генерального консульства республики в Ростове-на-Дону приняли участие в международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке", передает ИА "Дуне".В ходе мероприятия узбекистанская сторона провела две секции, на которых рассказала о молодежной политике в республике, а также об инвестиционном климате Узбекистана и особенностях ведения бизнеса на его территории.В форуме участвовали представители правительства региона, дипломатического корпуса, производств, вузов, общественных организаций, СМИ и молодежи.Напомним: в августе представители Генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону посетили Волгоградскую область, где обсудили возможности трудовой миграции.Читайте также:МИД Узбекистана взял шефство над лицеем УМЭДСовет улемов Индонезии поможет Узбекистану развивать зиёрат-туризм

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