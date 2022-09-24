https://uz.sputniknews.ru/20220924/v-stolitse-proshla-aktsiya-dlya-detey-sirot--video--28501062.html

В столице прошла акция для детей-сирот – видео

В столице прошла акция для детей-сирот – видео

В ходе мероприятия дети расписывали вещи, которые забрали.

2022-09-24T13:07+0500

2022-09-24T13:07+0500

2022-09-24T13:07+0500

культура

ташкент

акция

дети

сироты

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В семейном жилом комплексе в Ташкенте состоялась творческая акция для детей-сирот, передает корреспондент Sputnik.Акцию провели художники арт-сообщества "G’uncha Art Space" при поддержке Национальной гвардии.В акции приняли участие 52 воспитанника комплекса. Им рассказали, что значит современное искусство и показали его при помощи рисунков и различных арт-объектов. Также дети создали своими руками разные поделки. Кроме того, они расписывали кепки и футболки, которые в итоге оставили себе как эксклюзивный подарок, созданный собственными руками.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в ТашкентеДружба, прогресс, просвещение: как прошел Ташкентский кинофестиваль

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