https://uz.sputniknews.ru/20220924/v-stolitse-proshla-aktsiya-dlya-detey-sirot--video--28501062.html
В столице прошла акция для детей-сирот – видео
В столице прошла акция для детей-сирот – видео
В ходе мероприятия дети расписывали вещи, которые забрали.
2022-09-24T13:07+0500
2022-09-24T13:07+0500
2022-09-24T13:07+0500
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ташкент
акция
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сироты
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В семейном жилом комплексе в Ташкенте состоялась творческая акция для детей-сирот, передает корреспондент Sputnik.Акцию провели художники арт-сообщества "G’uncha Art Space" при поддержке Национальной гвардии.В акции приняли участие 52 воспитанника комплекса. Им рассказали, что значит современное искусство и показали его при помощи рисунков и различных арт-объектов. Также дети создали своими руками разные поделки. Кроме того, они расписывали кепки и футболки, которые в итоге оставили себе как эксклюзивный подарок, созданный собственными руками.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в ТашкентеДружба, прогресс, просвещение: как прошел Ташкентский кинофестиваль
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видео в ташкенте прошла прошла акция для детей сирот художники арт сообщества g uncha art space кто организатор национальная гвардия шарифа шарафходжаева где когда барно аширматова мероприятия для детей семейные детские дома новости новость узбекистан ташкент
видео в ташкенте прошла прошла акция для детей сирот художники арт сообщества g uncha art space кто организатор национальная гвардия шарифа шарафходжаева где когда барно аширматова мероприятия для детей семейные детские дома новости новость узбекистан ташкент
В столице прошла акция для детей-сирот – видео
В ходе мероприятия дети расписывали вещи, которые потом смогли забрать с собой.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В семейном жилом комплексе в Ташкенте состоялась творческая акция для детей-сирот, передает корреспондент Sputnik.
Акцию провели художники арт-сообщества "G’uncha Art Space" при поддержке Национальной гвардии.
"Нашим детишкам мы раскрываем новые технологии и темы. Художница Шахина Мухамедова, например, представляет тайскую технику – роспись по текстилю "Тай-дай", - рассказала художница Шарифа Шарафходжаева.
В акции приняли участие 52 воспитанника комплекса. Им рассказали, что значит современное искусство и показали его при помощи рисунков и различных арт-объектов.
"Мероприятие организовано для социальной адаптации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Его цель - помочь детям проявить свои способности", - объяснила старший офицер Управления по работе с детскими учреждениями "Мехрибонлик" Барно Аширматова.
Также дети создали своими руками разные поделки. Кроме того, они расписывали кепки и футболки, которые в итоге оставили себе как эксклюзивный подарок, созданный собственными руками.