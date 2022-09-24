https://uz.sputniknews.ru/20220924/v-tashkente-startoval-turnir-zakovat--foto--28504698.html

В Ташкенте стартовал турнир "Заковат" – фото

В Ташкенте стартовал турнир "Заковат" – фото

В соревнованиях принимают участие игроки из пяти стран.

2022-09-24T16:27+0500

2022-09-24T16:27+0500

2022-09-24T16:27+0500

культура

ташкент

игры

турнир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/18/28503000_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_1ed3607a5be35325623f5e967da4ae72.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Сегодня в столице республики начался первый в истории Кубок Центральной Азии по спортивной версии интеллектуальной игры "Заковат", передает пресс-служба ШОС.По данным пресс-службы, в соревновании всего принимают участие 48 команд из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.Призовой фонд турнира составляет 200 млн суммов. Из которых 100 млн получит команда, занявшая 1 место, 60 млн – 2 место и 40 млн – третье место.Однако главный приз – это кубок. Его разыграют отдельно в борьбе между командами, занявшими первые два призовых места.Так, сегодня в рамках турнира проходят квалификационные игры, по итогам которых определят 8 команд, завтра выступят в борьбе за главные призы.Ранее президент Узбекистана предложил превратить игры "Заковат" в массовое интеллектуальное движение. Для этого ежегодно будут выделять 50 млрд сумов. Деятельность клуба организуют во всех, в том числе отдаленных, районах Узбекистана.Читайте также:В столице прошла акция для детей-сирот – видеоДружба, прогресс, просвещение: как прошел Ташкентский кинофестиваль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в ташкенте стартовал турнир заковат что это такое игра где проходит как играть кто участвует приз кто занял первое место фото новости новость узбекистан ташкент