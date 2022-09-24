В Ташкенте стартовал турнир "Заковат" – фото
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества
В соревнованиях принимают участие игроки из пяти стран – Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Сегодня в столице республики начался первый в истории Кубок Центральной Азии по спортивной версии интеллектуальной игры "Заковат", передает пресс-служба ШОС.
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества
По данным пресс-службы, в соревновании всего принимают участие 48 команд из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества
Призовой фонд турнира составляет 200 млн суммов. Из которых 100 млн получит команда, занявшая 1 место, 60 млн – 2 место и 40 млн – третье место.
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества
Однако главный приз – это кубок. Его разыграют отдельно в борьбе между командами, занявшими первые два призовых места.
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
В Ташкенте стартовал турнир "Заковат"
© пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества
Так, сегодня в рамках турнира проходят квалификационные игры, по итогам которых определят 8 команд, завтра выступят в борьбе за главные призы.
Ранее президент Узбекистана предложил превратить игры "Заковат" в массовое интеллектуальное движение. Для этого ежегодно будут выделять 50 млрд сумов. Деятельность клуба организуют во всех, в том числе отдаленных, районах Узбекистана.
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