https://uz.sputniknews.ru/20220924/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28500727.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

Какая погода сегодня в Узбекистане — в нашем материале.

2022-09-24T14:29+0500

2022-09-24T14:29+0500

2022-09-24T14:29+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В субботу на территории республики сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет. В Ташкенте осадков не ожидается. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице поднимется до 32-34 градусов. В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в ТашкентеYandex Go работает в штатном режиме — пресс-служба

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