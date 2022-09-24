https://uz.sputniknews.ru/20220924/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28500727.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода сегодня в Узбекистане — в нашем материале.
2022-09-24T14:29+0500
2022-09-24T14:29+0500
2022-09-24T14:29+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/23999803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37d8ff6bf4d91269204908c215a38c1f.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В субботу на территории республики сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет. В Ташкенте осадков не ожидается. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице поднимется до 32-34 градусов. В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в ТашкентеYandex Go работает в штатном режиме — пресс-служба
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/23999803_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89b85f71ce2ea10a9eb012dd086aa15a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узгидромет погода суббота 24 сентября дождь прогноз погоды на выходные новости новость узбекистан ташкент
узгидромет погода суббота 24 сентября дождь прогноз погоды на выходные новости новость узбекистан ташкент
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в субботу в Узбекистане — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
В субботу на территории республики сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте осадков не ожидается. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице поднимется до 32-34 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.