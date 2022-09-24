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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода сегодня в Узбекистане — в нашем материале.
2022-09-24T14:29+0500
2022-09-24T14:29+0500
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прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В субботу на территории республики сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет. В Ташкенте осадков не ожидается. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице поднимется до 32-34 градусов. В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в ТашкентеYandex Go работает в штатном режиме — пресс-служба
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узгидромет погода суббота 24 сентября дождь прогноз погоды на выходные новости новость узбекистан ташкент
узгидромет погода суббота 24 сентября дождь прогноз погоды на выходные новости новость узбекистан ташкент

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

14:29 24.09.2022
© pexels.com/Brett SaylesМалооблачная и теплая погода
Малооблачная и теплая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2022
© pexels.com/Brett Sayles
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Какая погода ожидается в субботу в Узбекистане — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В субботу на территории республики сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.
В Ташкенте осадков не ожидается. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице поднимется до 32-34 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.
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