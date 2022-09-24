https://uz.sputniknews.ru/20220924/vladimir-norov-vystupil-na-polyax-oon--podrobnosti--28510103.html
Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности
Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности
Норов рассказал о борьбе с последствиями изменения климата.
2022-09-24T18:26+0500
2022-09-24T18:26+0500
2022-09-24T18:26+0500
политика
владимир норов
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выступление
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в совещании высокого уровня на тему: "Тающая криосфера: угрозы сохранению подземных вод и управлению водными ресурсами", проходящем на полях 77-ой сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба МИД.Участники мероприятия обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере сохранения ледников, а также рассмотрели способы совместной работы по внедрению инноваций в сферу разумного использования и управления водными ресурсами.В ходе совещания министр отметил, что в Узбекистане ведется работа по смягчению последствий климатических изменений. Также Норов напомнил, что республика выдвинула инициативу о создании Климатического совета ШОС, который направлен на эффективное сотрудничество в продвижении проектов по адаптации климата, а также борьбу с деградацией земель и опустыниванием.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Шавкат Мирзиёев выступил на сессии Ташкентского областного КенгашаНоров выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
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норов выступил на полях оон генассамблея узбекистан сохранение ледников проекты работа как что делает вклад мид новости новость
норов выступил на полях оон генассамблея узбекистан сохранение ледников проекты работа как что делает вклад мид новости новость
Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности
Министр иностранных дел рассказал о проводимой в республике борьбе с последствиями изменения климата.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в совещании высокого уровня на тему: "Тающая криосфера: угрозы сохранению подземных вод и управлению водными ресурсами", проходящем на полях 77-ой сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба
МИД.
Участники мероприятия обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере сохранения ледников, а также рассмотрели способы совместной работы по внедрению инноваций в сферу разумного использования и управления водными ресурсами.
В ходе совещания министр отметил, что в Узбекистане ведется работа по смягчению последствий климатических изменений. Также Норов напомнил, что республика выдвинула инициативу о создании Климатического совета ШОС, который направлен на эффективное сотрудничество в продвижении проектов по адаптации климата, а также борьбу с деградацией земель и опустыниванием.
Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.