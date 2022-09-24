https://uz.sputniknews.ru/20220924/vladimir-norov-vystupil-na-polyax-oon--podrobnosti--28510103.html

Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности

Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности

Норов рассказал о борьбе с последствиями изменения климата.

2022-09-24T18:26+0500

2022-09-24T18:26+0500

2022-09-24T18:26+0500

политика

владимир норов

оон

выступление

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в совещании высокого уровня на тему: "Тающая криосфера: угрозы сохранению подземных вод и управлению водными ресурсами", проходящем на полях 77-ой сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба МИД.Участники мероприятия обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере сохранения ледников, а также рассмотрели способы совместной работы по внедрению инноваций в сферу разумного использования и управления водными ресурсами.В ходе совещания министр отметил, что в Узбекистане ведется работа по смягчению последствий климатических изменений. Также Норов напомнил, что республика выдвинула инициативу о создании Климатического совета ШОС, который направлен на эффективное сотрудничество в продвижении проектов по адаптации климата, а также борьбу с деградацией земель и опустыниванием.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Шавкат Мирзиёев выступил на сессии Ташкентского областного КенгашаНоров выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН

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