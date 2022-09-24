Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220924/vladimir-norov-vystupil-na-polyax-oon--podrobnosti--28510103.html
Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности
Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности
Норов рассказал о борьбе с последствиями изменения климата.
2022-09-24T18:26+0500
2022-09-24T18:26+0500
политика
владимир норов
оон
выступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28257867_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_32466244c6070c50416ba885dd3804e1.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в совещании высокого уровня на тему: "Тающая криосфера: угрозы сохранению подземных вод и управлению водными ресурсами", проходящем на полях 77-ой сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба МИД.Участники мероприятия обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере сохранения ледников, а также рассмотрели способы совместной работы по внедрению инноваций в сферу разумного использования и управления водными ресурсами.В ходе совещания министр отметил, что в Узбекистане ведется работа по смягчению последствий климатических изменений. Также Норов напомнил, что республика выдвинула инициативу о создании Климатического совета ШОС, который направлен на эффективное сотрудничество в продвижении проектов по адаптации климата, а также борьбу с деградацией земель и опустыниванием.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Шавкат Мирзиёев выступил на сессии Ташкентского областного КенгашаНоров выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/10/28257867_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_ce28159f878ebb95ba66c7659cc65165.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
норов выступил на полях оон генассамблея узбекистан сохранение ледников проекты работа как что делает вклад мид новости новость
норов выступил на полях оон генассамблея узбекистан сохранение ледников проекты работа как что делает вклад мид новости новость

Владимир Норов выступил на полях ООН – подробности

18:26 24.09.2022
© Sputnik/Рамиз БахтияровМинистр иностранных дел Владимир Норов, архивное фото
Министр иностранных дел Владимир Норов, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
Министр иностранных дел рассказал о проводимой в республике борьбе с последствиями изменения климата.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в совещании высокого уровня на тему: "Тающая криосфера: угрозы сохранению подземных вод и управлению водными ресурсами", проходящем на полях 77-ой сессии Генассамблеи ООН, передает пресс-служба МИД.
Участники мероприятия обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере сохранения ледников, а также рассмотрели способы совместной работы по внедрению инноваций в сферу разумного использования и управления водными ресурсами.
В ходе совещания министр отметил, что в Узбекистане ведется работа по смягчению последствий климатических изменений. Также Норов напомнил, что республика выдвинула инициативу о создании Климатического совета ШОС, который направлен на эффективное сотрудничество в продвижении проектов по адаптации климата, а также борьбу с деградацией земель и опустыниванием.
Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.
Читайте также:
Шавкат Мирзиёев выступил на сессии Ташкентского областного Кенгаша
Норов выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0