https://uz.sputniknews.ru/20220924/vrachi-pri-kakix-boleznyax-polezno-lejat-na-boku--28513763.html
Врачи: при каких болезнях полезно лежать на боку
Врачи: при каких болезнях полезно лежать на боку
Исследование показало, что спать на левом боку полезнее.
2022-09-24T22:00+0500
2022-09-24T22:00+0500
2022-09-24T22:00+0500
это интересно
болезнь
мнение эксперта
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Американские врачи-гастроэнтерологи советуют людям с изжогой, тошнотой, отрыжкой или кислым вкусом во рту спать и лежать именно на левом боку.Вышеперечисленные неприятные симптомы могут свидетельствовать о астроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это заболевание могут спровоцировать поздние приемы пищи, беременность, приём седативных препаратов, курение и ожирение.При этом, 80% пациентов с ГЭРБ страдают от неприятных симптомы именно ночью, что приводит к недосыпанию и ухудшению качества жизни.Недавние исследования показали, что когда человек спит на левом боку, то из-за анатомии ЖКТ желудочному соку сложнее попадать в пищевод и повреждать слизистую.Чтобы ночью не перекатываться на правый бок, эксперты разработали специальную подушку, которая помогает сохранять позу во сне.Так, 95% опрошенных, пользующихся специальной подушкой, отметили, что они стали лучше спать, а ночные симптомы ГЭРБ больше не беспокоят.Читайте также:Гаджеты не так сильно мешают сну, как думали — мнение ученыхСон влияет на болезни печени – эксперты
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при каких болезнях полезно лежать на боку как лежать полезнее как спать подушка для сна бессонница симптомы новости новость исследование здоровье
при каких болезнях полезно лежать на боку как лежать полезнее как спать подушка для сна бессонница симптомы новости новость исследование здоровье
Врачи: при каких болезнях полезно лежать на боку
Исследование показало, что спать на левом боку полезнее, чем на правом.
Американские врачи-гастроэнтерологи советуют людям с изжогой, тошнотой, отрыжкой или кислым вкусом во рту спать и лежать именно на левом боку.
Вышеперечисленные неприятные симптомы могут свидетельствовать о астроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это заболевание могут спровоцировать поздние приемы пищи, беременность, приём седативных препаратов, курение и ожирение.
При этом, 80% пациентов с ГЭРБ страдают от неприятных симптомы именно ночью, что приводит к недосыпанию и ухудшению качества жизни.
Недавние исследования показали, что когда человек спит на левом боку, то из-за анатомии ЖКТ желудочному соку сложнее попадать в пищевод и повреждать слизистую.
Чтобы ночью не перекатываться на правый бок, эксперты разработали специальную подушку, которая помогает сохранять позу во сне.
Так, 95% опрошенных, пользующихся специальной подушкой, отметили, что они стали лучше спать, а ночные симптомы ГЭРБ больше не беспокоят.