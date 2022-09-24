https://uz.sputniknews.ru/20220924/vrachi-pri-kakix-boleznyax-polezno-lejat-na-boku--28513763.html

Врачи: при каких болезнях полезно лежать на боку

Врачи: при каких болезнях полезно лежать на боку

Исследование показало, что спать на левом боку полезнее.

2022-09-24T22:00+0500

2022-09-24T22:00+0500

2022-09-24T22:00+0500

это интересно

болезнь

мнение эксперта

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Американские врачи-гастроэнтерологи советуют людям с изжогой, тошнотой, отрыжкой или кислым вкусом во рту спать и лежать именно на левом боку.Вышеперечисленные неприятные симптомы могут свидетельствовать о астроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это заболевание могут спровоцировать поздние приемы пищи, беременность, приём седативных препаратов, курение и ожирение.При этом, 80% пациентов с ГЭРБ страдают от неприятных симптомы именно ночью, что приводит к недосыпанию и ухудшению качества жизни.Недавние исследования показали, что когда человек спит на левом боку, то из-за анатомии ЖКТ желудочному соку сложнее попадать в пищевод и повреждать слизистую.Чтобы ночью не перекатываться на правый бок, эксперты разработали специальную подушку, которая помогает сохранять позу во сне.Так, 95% опрошенных, пользующихся специальной подушкой, отметили, что они стали лучше спать, а ночные симптомы ГЭРБ больше не беспокоят.Читайте также:Гаджеты не так сильно мешают сну, как думали — мнение ученыхСон влияет на болезни печени – эксперты

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