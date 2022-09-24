https://uz.sputniknews.ru/20220924/yavka-v-pervyy-den-referenduma-dostigla-bolee-15--28506408.html

Явка в первый день референдума достигла более 15%

Явка в первый день референдума достигла более 15%

Вчера начался референдум о присоединении к России.

2022-09-24T17:49+0500

2022-09-24T17:49+0500

2022-09-24T17:49+0500

специальная военная операция россии в донбассе

референдум

явка

донбасс

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В завершении первого дня референдума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях явка достигла более 15%, заявил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов. Об этом сообщает РИА Новости. По словам зампредседателя комиссии, эти цифры показали "серьезную активность избирателей".Напомним: 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России. Так, участки образованы в Якутске, Мирном и Нерюнгри, где на местных угледобывающих предприятиях трудятся шахтеры из Донбасса, а также на Сахалине.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.Читайте также:Почти 90% жителей ДНР и ЛНР намерены участвовать в референдуме — ВЦИОМВ ДНР и ЛНР начался референдум по вхождению республики в состав России — видео

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