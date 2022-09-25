https://uz.sputniknews.ru/20220925/chistoe-litsemerie-v-ssha-otsenili-vystuplenie-baydena-v-oon-28505349.html

Чистое лицемерие: в США оценили выступление Байдена в ООН

Чистое лицемерие: в США оценили выступление Байдена в ООН

Журналист выразил свое мнение о выступлении Байдена в ООН.

2022-09-25T10:15+0500

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в мире

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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Западная демократия вдохновилась сказками Льюиса Кэрролла, пишет обозреватель Педро Гонсалес в Newsweek. Об этом сообщает радио Sputnik. Так, журналист оценил выступление американского лидера Джо Байдена на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. По мнению Гонсалеса, тезисы о демократии, высказанные президентом, напомнили ему Шалтая-Болтая.Также, обозреватель отметил, что США противопоставили свою демократию России, выставив ее главным злодеем и нарушителем международного права.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Сийярто: антироссийские санкции наносят вред ЕвропеБайден сделал заявление по Тайваню

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