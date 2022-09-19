https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-tashkente-proshla-tseremoniya-zakrytiya-mejdunarodnogo-kinofestivalya---video-28341263.html

В Ташкенте прошла церемония закрытия международного кинофестиваля — видео

В Ташкенте прошла церемония закрытия международного кинофестиваля — видео

В мероприятии приняли участие звезды мирового и отечественного кино, такие как Такеши Китано, Гоша Куценко, Баходир Юлдашев и другие.

2022-09-19T07:33+0500

2022-09-19T07:33+0500

2022-09-19T08:52+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

церемония

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" завершился.Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в воскресенье вечером на площадке киноконцерна "Узбекфильм", сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие звезды мирового и отечественного кинематографа, такие как Такеши Китано, Гоша Куценко, Баходир Юлдашев и другие.В рамках церемонии закрытия прошло награждение победителей международного конкурса "Кино за 5 дней".Первое место и приз в размере $15 тыс. присудили творческой группе под руководством Темура Муродова (Узбекистан) за короткометражный фильм "Кассета"Второе место и приз $10 тыс. получил творческий коллектив Нариман Тактакуловой (Кыргызстан) за короткометражный фильм "Почва".И третье место и денежный приз в размере $7 тыс. завоевал Феликс Кальменсон и его творческая группа (Канада) за фильм "Песня солнцу".Всего в конкурсе приняли участие более 1500 молодых кинематографистов, представителей 19 киношкол мира.Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухоликов вручил награды победителям и памятные подарки всем участникам.Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходил с 13 по 18 сентября этого года. В нем приняли участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля ташкентские зрители смогли увидеть 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Звезды кинематографа проводили творческие встречи и мастер-классы с поклонниками и студентами филиала ВГИКа в Ташкенте.Читайте также: В Ташкенте обсудили законодательство в сфере кино — видеоГоша Куценко встретился с поклонниками в Ташкенте — видеоДжонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями — фото, видеоВ Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ — видеоТакеши Китано примерил узбекский чапан — видеоБекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина — видеоЛюк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма — видео

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