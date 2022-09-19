https://uz.sputniknews.ru/20220919/v-tashkente-proshla-tseremoniya-zakrytiya-mejdunarodnogo-kinofestivalya---video-28341263.html
В Ташкенте прошла церемония закрытия международного кинофестиваля — видео
В Ташкенте прошла церемония закрытия международного кинофестиваля — видео
В мероприятии приняли участие звезды мирового и отечественного кино, такие как Такеши Китано, Гоша Куценко, Баходир Юлдашев и другие.
2022-09-19T07:33+0500
2022-09-19T07:33+0500
2022-09-19T08:52+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
церемония
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" завершился.Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в воскресенье вечером на площадке киноконцерна "Узбекфильм", сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие звезды мирового и отечественного кинематографа, такие как Такеши Китано, Гоша Куценко, Баходир Юлдашев и другие.В рамках церемонии закрытия прошло награждение победителей международного конкурса "Кино за 5 дней".Первое место и приз в размере $15 тыс. присудили творческой группе под руководством Темура Муродова (Узбекистан) за короткометражный фильм "Кассета"Второе место и приз $10 тыс. получил творческий коллектив Нариман Тактакуловой (Кыргызстан) за короткометражный фильм "Почва".И третье место и денежный приз в размере $7 тыс. завоевал Феликс Кальменсон и его творческая группа (Канада) за фильм "Песня солнцу".Всего в конкурсе приняли участие более 1500 молодых кинематографистов, представителей 19 киношкол мира.Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухоликов вручил награды победителям и памятные подарки всем участникам.Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходил с 13 по 18 сентября этого года. В нем приняли участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля ташкентские зрители смогли увидеть 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Звезды кинематографа проводили творческие встречи и мастер-классы с поклонниками и студентами филиала ВГИКа в Ташкенте.Читайте также: В Ташкенте обсудили законодательство в сфере кино — видеоГоша Куценко встретился с поклонниками в Ташкенте — видеоДжонни Депп пообщался с ташкентскими зрителями — фото, видеоВ Ташкенте прошло заседание Совета директоров кинематографистов стран СНГ — видеоТакеши Китано примерил узбекский чапан — видеоБекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина — видеоЛюк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма — видео
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видео фото xiv ташкентский международный кинофестиваль ташкент церемония закрытия победители конкурса "кино за 5 дней" темур муродов нариман тактакулова феликс кальменсон директор агентства кинематогнафии фирдавс абдухаликов такеши китано люк бессон джонни депп сергей безруков гоша куценко
видео фото xiv ташкентский международный кинофестиваль ташкент церемония закрытия победители конкурса "кино за 5 дней" темур муродов нариман тактакулова феликс кальменсон директор агентства кинематогнафии фирдавс абдухаликов такеши китано люк бессон джонни депп сергей безруков гоша куценко
В Ташкенте прошла церемония закрытия международного кинофестиваля — видео
07:33 19.09.2022 (обновлено: 08:52 19.09.2022)
В мероприятии приняли участие звезды мирового и отечественного кино, такие как Такеши Китано, Гоша Куценко, Баходир Юлдашев и другие.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" завершился.
Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в воскресенье вечером на площадке киноконцерна "Узбекфильм", сообщает корреспондент Sputnik
.
В мероприятии приняли участие звезды мирового и отечественного кинематографа, такие как Такеши Китано, Гоша Куценко, Баходир Юлдашев и другие.
В рамках церемонии закрытия прошло награждение победителей международного конкурса "Кино за 5 дней".
Первое место и приз в размере $15 тыс. присудили творческой группе под руководством Темура Муродова (Узбекистан) за короткометражный фильм "Кассета"
Второе место и приз $10 тыс. получил творческий коллектив Нариман Тактакуловой (Кыргызстан) за короткометражный фильм "Почва".
И третье место и денежный приз в размере $7 тыс. завоевал Феликс Кальменсон и его творческая группа (Канада) за фильм "Песня солнцу".
Всего в конкурсе приняли участие более 1500 молодых кинематографистов, представителей 19 киношкол мира.
Генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухоликов вручил награды победителям и памятные подарки всем участникам.
"В первую очередь хочу поблагодарить гостей, посетивших Узбекистан. Вы подарили нам большой праздник, привезли 120 фильмов и дали мастер-классы молодежи", — подчеркнул он.
Напомним, XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходил с 13 по 18 сентября этого года. В нем приняли участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля ташкентские зрители смогли увидеть 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов. Звезды кинематографа проводили творческие встречи и мастер-классы с поклонниками и студентами филиала ВГИКа в Ташкенте.