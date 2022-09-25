Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врач
© Foto : PixabayГрустный человек
© Foto : Pixabay
Российский врач рассказал, какие особенности человеческого проведения могут указывать на психическое расстройство.
Некоторые безобидные на первый взгляд привычки могут быть признаками обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), заявил врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.
"Обсессивно-компульсивное расстройство – состояние, которое характеризуется навязчивыми идеями и компульсивными поступками, то есть эти поступки, компульсии, периодически повторяются, формируются определенные ритуалы в поведении человека", – объяснил врач.
По мнению эксперта, ОКР может начаться с обычной привычки. Например, плевать через определенное плечо или не наступать на стыки плиток на улице. Еще человек может повторять какие –либо действия чаще обычного: мыть руки, проверять выключен ли газ или закрыта дверь.
Также повышенная тревожность увеличивает риск развития ОКР, а стресс ухудшает общее состояние человека с этим расстройством.
"В стрессовых ситуациях состояние может усугубляться, у человека появляются навязчивые идеи, мысли, образы, побуждения. Человек начинает осознавать странности в своем поведении, это может сопровождаться чувством вины, страхом, тревожностью, и все это может перерасти в тяжелое расстройство. Привычки становятся для человека проблемой, начинают влиять на социализацию, на все сферы жизни", – уточнил психиатр.
Врач отметил, что бороться с ОКР можно двумя путями – психотерапией или медикаментами. Людям, страдающим от данного расстройства, нужно обязательно обратиться к специалисту, подвел итог Фомин.
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