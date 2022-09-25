https://uz.sputniknews.ru/20220925/kakie-privychki-svidetelstvuyut-o-problemax-s-psixikoy--vrach--28530216.html

Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врач

Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врач

Поведение может указывать на психическое расстройство.

2022-09-25T21:00+0500

2022-09-25T21:00+0500

2022-09-25T21:00+0500

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привычка

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мнение эксперта

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Некоторые безобидные на первый взгляд привычки могут быть признаками обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), заявил врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.По мнению эксперта, ОКР может начаться с обычной привычки. Например, плевать через определенное плечо или не наступать на стыки плиток на улице. Еще человек может повторять какие –либо действия чаще обычного: мыть руки, проверять выключен ли газ или закрыта дверь.Также повышенная тревожность увеличивает риск развития ОКР, а стресс ухудшает общее состояние человека с этим расстройством.Врач отметил, что бороться с ОКР можно двумя путями – психотерапией или медикаментами. Людям, страдающим от данного расстройства, нужно обязательно обратиться к специалисту, подвел итог Фомин.Читайте также:Как выйти из отпуска на работу без стресса – советы психологаО каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые

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