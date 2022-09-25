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Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врач
Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врач
Поведение может указывать на психическое расстройство.
2022-09-25T21:00+0500
2022-09-25T21:00+0500
это интересно
привычка
проблема
врач
мнение эксперта
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Некоторые безобидные на первый взгляд привычки могут быть признаками обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), заявил врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.По мнению эксперта, ОКР может начаться с обычной привычки. Например, плевать через определенное плечо или не наступать на стыки плиток на улице. Еще человек может повторять какие –либо действия чаще обычного: мыть руки, проверять выключен ли газ или закрыта дверь.Также повышенная тревожность увеличивает риск развития ОКР, а стресс ухудшает общее состояние человека с этим расстройством.Врач отметил, что бороться с ОКР можно двумя путями – психотерапией или медикаментами. Людям, страдающим от данного расстройства, нужно обязательно обратиться к специалисту, подвел итог Фомин.Читайте также:Как выйти из отпуска на работу без стресса – советы психологаО каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые
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какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой проблема психика нервы повышенная тревожность стресс окр причины признаки как распознать новость новости мнение эксперта врач
какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой проблема психика нервы повышенная тревожность стресс окр причины признаки как распознать новость новости мнение эксперта врач

Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врач

21:00 25.09.2022
© Foto : PixabayГрустный человек
Грустный человек - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
© Foto : Pixabay
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Российский врач рассказал, какие особенности человеческого проведения могут указывать на психическое расстройство.
Некоторые безобидные на первый взгляд привычки могут быть признаками обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), заявил врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.
"Обсессивно-компульсивное расстройство – состояние, которое характеризуется навязчивыми идеями и компульсивными поступками, то есть эти поступки, компульсии, периодически повторяются, формируются определенные ритуалы в поведении человека", – объяснил врач.
По мнению эксперта, ОКР может начаться с обычной привычки. Например, плевать через определенное плечо или не наступать на стыки плиток на улице. Еще человек может повторять какие –либо действия чаще обычного: мыть руки, проверять выключен ли газ или закрыта дверь.
Также повышенная тревожность увеличивает риск развития ОКР, а стресс ухудшает общее состояние человека с этим расстройством.
"В стрессовых ситуациях состояние может усугубляться, у человека появляются навязчивые идеи, мысли, образы, побуждения. Человек начинает осознавать странности в своем поведении, это может сопровождаться чувством вины, страхом, тревожностью, и все это может перерасти в тяжелое расстройство. Привычки становятся для человека проблемой, начинают влиять на социализацию, на все сферы жизни", – уточнил психиатр.
Врач отметил, что бороться с ОКР можно двумя путями – психотерапией или медикаментами. Людям, страдающим от данного расстройства, нужно обязательно обратиться к специалисту, подвел итог Фомин.
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