https://uz.sputniknews.ru/20220925/norov-v-2023-godu-v-uzbekistane-proydet-molodejnyy-sovet-azii--28519184.html
Норов: в 2023 году в Узбекистане пройдет Молодежный совет Азии
Норов: в 2023 году в Узбекистане пройдет Молодежный совет Азии
Норов выступил с речью на полях на полях Генассамблеи ООН.
2022-09-25T13:08+0500
2022-09-25T13:08+0500
2022-09-25T13:08+0500
политика
владимир норов
узбекистан
молодежь
азия
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Узбекистан планирует в следующем году провести первое заседание Молодежного совета стран Центральной и Южной Азии, заявил министр иностранных дел республики Владимир Норов на полях ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам министра, форум станет площадкой для новых идей и конкретных предложений, поступающих от молодых людей.Кроме того, в столице республики с 14 по 16 ноября состоится Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Мероприятие направлено на обмен опытом для обеспечения всеобщего и качественного образования.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Владимир Норов выступил на полях ООН – подробностиНоров выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
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в 2023 году в узбекистане пройдет молодежный совет азии норов на оон выступление что сказал главные тезисы новости новость узбекистан
в 2023 году в узбекистане пройдет молодежный совет азии норов на оон выступление что сказал главные тезисы новости новость узбекистан
Норов: в 2023 году в Узбекистане пройдет Молодежный совет Азии
Министр иностранных дел республики выступил с речью на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Узбекистан планирует в следующем году провести первое заседание Молодежного совета стран Центральной и Южной Азии, заявил министр иностранных дел республики Владимир Норов на полях ООН. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
По словам министра, форум станет площадкой для новых идей и конкретных предложений, поступающих от молодых людей.
Кроме того, в столице республики с 14 по 16 ноября состоится Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Мероприятие направлено на обмен опытом для обеспечения всеобщего и качественного образования.
Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.