https://uz.sputniknews.ru/20220925/norov-v-2023-godu-v-uzbekistane-proydet-molodejnyy-sovet-azii--28519184.html

Норов: в 2023 году в Узбекистане пройдет Молодежный совет Азии

Норов: в 2023 году в Узбекистане пройдет Молодежный совет Азии

Норов выступил с речью на полях на полях Генассамблеи ООН.

2022-09-25T13:08+0500

2022-09-25T13:08+0500

2022-09-25T13:08+0500

политика

владимир норов

узбекистан

молодежь

азия

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Узбекистан планирует в следующем году провести первое заседание Молодежного совета стран Центральной и Южной Азии, заявил министр иностранных дел республики Владимир Норов на полях ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам министра, форум станет площадкой для новых идей и конкретных предложений, поступающих от молодых людей.Кроме того, в столице республики с 14 по 16 ноября состоится Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Мероприятие направлено на обмен опытом для обеспечения всеобщего и качественного образования.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Владимир Норов выступил на полях ООН – подробностиНоров выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН

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