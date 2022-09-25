https://uz.sputniknews.ru/20220925/smi-kongress-prizyvaet-baydena-dobitsya-isklyucheniya-rf-iz-sb-oon--28520705.html

СМИ: конгресс призывает Байдена добиться исключения РФ из СБ ООН

СМИ: конгресс призывает Байдена добиться исключения РФ из СБ ООН

Конгрессмен прокомментировал информацию СМИ.

2022-09-25T14:15+0500

2022-09-25T14:15+0500

2022-09-25T14:15+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В конгрессе США намерены обратиться к президенту Джо Байдену с призывом добиться исключения России из Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика.При этом, конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли подтвердил, что такая инициатива существует.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на начало спецоперации западные страны ввели антироссийские санкции. Также некоторые западные политики высказывались о необходимости исключить Россию из СБ ООН. Читайте также:Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с РоссиейСША в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт

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