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СМИ: конгресс призывает Байдена добиться исключения РФ из СБ ООН
СМИ: конгресс призывает Байдена добиться исключения РФ из СБ ООН
Конгрессмен прокомментировал информацию СМИ.
2022-09-25T14:15+0500
2022-09-25T14:15+0500
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конгресс сша
джо байден
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В конгрессе США намерены обратиться к президенту Джо Байдену с призывом добиться исключения России из Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика.При этом, конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли подтвердил, что такая инициатива существует.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ на начало спецоперации западные страны ввели антироссийские санкции. Также некоторые западные политики высказывались о необходимости исключить Россию из СБ ООН. Читайте также:Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с РоссиейСША в одностороннем порядке навязывают свое решение другим странам — эксперт
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конгресс призывает байдена добиться исключения рф из сб оон россия вашингтон конгресс сша сми новости новость политика украина киев кризис
конгресс призывает байдена добиться исключения рф из сб оон россия вашингтон конгресс сша сми новости новость политика украина киев кризис

СМИ: конгресс призывает Байдена добиться исключения РФ из СБ ООН

14:15 25.09.2022
© Sputnik / Игорь МихалевКупол Капитолия - здание конгресса США в Вашингтоне.
Купол Капитолия - здание конгресса США в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Игорь Михалев
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Американский конгрессмен прокомментировал информацию об исключении России из СБ ООН.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В конгрессе США намерены обратиться к президенту Джо Байдену с призывом добиться исключения России из Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика.
"Это будет двухпартийное обращение сопредседателей группы поддержки Украины в Конгрессе – навсегда исключить Россию из Совета Безопасности и вообще из ООН. Это позор для этой организации. Страна, чье войско и правительство активно осуществляют худшую форму геноцида, в этот самый момент пока мы разговариваем, имеет членство в Совете Безопасности ООН", – считает конгрессмен.
При этом, конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли подтвердил, что такая инициатива существует.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ на начало спецоперации западные страны ввели антироссийские санкции. Также некоторые западные политики высказывались о необходимости исключить Россию из СБ ООН.
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