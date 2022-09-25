https://uz.sputniknews.ru/20220925/uzbekistan-predlojil-sozdat-fond-po-podderjke-afganistana--28519842.html
Узбекистан предложил создать фонд по поддержке Афганистана
Узбекистан предложил создать фонд по поддержке Афганистана
Норов выступил на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
2022-09-25T12:05+0500
2022-09-25T12:05+0500
2022-09-25T12:05+0500
политика
владимир норов
афганистан
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Узбекистан предлагает мировому сообществу учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Кабула, заявил министр иностранных дел республики Владимир Норов на полях ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Глава МИД отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана, оставив его одного с проблемами, потому что это негативно отразится на региональную и международную безопасность.Мировое сообщество должно помочь Кабулу восстановить экономику, интегрироваться в межрегиональные процессы, а также реализовать инфраструктурные и социально важные проекты.Также Норов подчеркнул, что Узбекистан вносит вклад в поддержку Афганистана и его граждан. Так, в узбекистанском городе Термез создан международный транспортно-логистический хаб, который активно использует ООН для обеспечения и передачи гуманитарной помощи.Кроме того, республика выступила с инициативой создания в Ташкенте Межрегионального центра по взаимосвязанности, который будет способствовать вовлечению Кабула в региональные торгово-экономические связи.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Владимир Норов выступил на полях ООН – подробностиНоров выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН
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норов заявил сказал важно не допустить изоляции афганистана афганистан кабул оон генассамблея что сказал тезисы узбекистан инициативы новости новость политика фонд поддержка термез
норов заявил сказал важно не допустить изоляции афганистана афганистан кабул оон генассамблея что сказал тезисы узбекистан инициативы новости новость политика фонд поддержка термез
Узбекистан предложил создать фонд по поддержке Афганистана
Министр иностранных дел Узбекистана выступил на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Узбекистан предлагает мировому сообществу учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Кабула, заявил министр иностранных дел республики Владимир Норов на полях ООН. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
"Мы предлагаем учредить в Термезе специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, средства которого будут направляться на преодоление социального кризиса, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения",- уточнил министр.
Глава МИД отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана, оставив его одного с проблемами, потому что это негативно отразится на региональную и международную безопасность.
Мировое сообщество должно помочь Кабулу восстановить экономику, интегрироваться в межрегиональные процессы, а также реализовать инфраструктурные и социально важные проекты.
Также Норов подчеркнул, что Узбекистан вносит вклад в поддержку Афганистана и его граждан. Так, в узбекистанском городе Термез создан международный транспортно-логистический хаб, который активно использует ООН для обеспечения и передачи гуманитарной помощи.
Кроме того, республика выступила с инициативой создания в Ташкенте Межрегионального центра по взаимосвязанности, который будет способствовать вовлечению Кабула в региональные торгово-экономические связи.
Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.