https://uz.sputniknews.ru/20220925/uzbekistan-predlojil-sozdat-fond-po-podderjke-afganistana--28519842.html

Узбекистан предложил создать фонд по поддержке Афганистана

Узбекистан предложил создать фонд по поддержке Афганистана

Норов выступил на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

2022-09-25T12:05+0500

2022-09-25T12:05+0500

2022-09-25T12:05+0500

политика

владимир норов

афганистан

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Узбекистан предлагает мировому сообществу учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Кабула, заявил министр иностранных дел республики Владимир Норов на полях ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Глава МИД отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана, оставив его одного с проблемами, потому что это негативно отразится на региональную и международную безопасность.Мировое сообщество должно помочь Кабулу восстановить экономику, интегрироваться в межрегиональные процессы, а также реализовать инфраструктурные и социально важные проекты.Также Норов подчеркнул, что Узбекистан вносит вклад в поддержку Афганистана и его граждан. Так, в узбекистанском городе Термез создан международный транспортно-логистический хаб, который активно использует ООН для обеспечения и передачи гуманитарной помощи.Кроме того, республика выступила с инициативой создания в Ташкенте Межрегионального центра по взаимосвязанности, который будет способствовать вовлечению Кабула в региональные торгово-экономические связи.Напомним: 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 13 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк. Неделя высокого уровня в рамках сессии проходит с 20 по 26 сентября.Читайте также:Владимир Норов выступил на полях ООН – подробностиНоров выступил на Совещании по устойчивому горному развитию Генассамблеи ООН

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