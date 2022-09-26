https://uz.sputniknews.ru/20220926/prodelana-bolshaya-rabota---aripov-o-delimitatsii-granitsy-28549630.html

"Проделана большая работа" - Арипов о делимитации границы

"Проделана большая работа" - Арипов о делимитации границы

Премьер-министр Узбекистана подтвердил готовность республики согласовать проект нового договора с Кыргызстаном.

2022-09-26T16:30+0500

2022-09-26T16:30+0500

2022-09-26T16:30+0500

политика

кыргызстан

узбекистан

граница

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время подписания Протокола совместного заседания групп по делимитации и демаркации госграницы с Кыргызстаном высоко оценил работу правительственных делегаций.Арипов также заявил о полной решимости Узбекистана согласовать проект Договора по делимитации и демаркации границыЗавершение процесса делимитации подтвердит поистине братские отношения Узбекистана и Кыргызстана, подытожил он.В свою очередь, Камчыбек Ташиев подчеркнул, что им выпала честь и большая ответственность завершить процесс делимитации границы.В ближайшее время проект договора между двумя странами представят для подписания главам Узбекистана и Кыргызстана.️Кыргызстан настроен на дальнейшее расширение политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортных, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном, подчеркнул Ташиев.Напомним, в июле рабочие группы двух стран провели в Андижане очередную встречу по согласованию организационных и правовых вопросов демаркации границы. Ранее приграничные районы облетели на вертолете служб национальной безопасности двух стран Абдусалом Азизов и Камчыбек Ташиев.в сентябре 2021 года посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов заявил, что две страны уже согласовали 94% границы, неописанными остались лишь 6%.Читайте также: Узбекистан и Кыргызстан подписали протокол по границе

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