https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-samarkande-proshel-zabeg-save-aral--foto--28531535.html

В Самарканде прошел забег Save Aral — фото

В Самарканде прошел забег Save Aral — фото

Мероприятие прошло для привлечения к проблемам экологии.

2022-09-26T08:10+0500

2022-09-26T08:10+0500

2022-09-26T08:10+0500

спорт

самарканд

забег

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Вчера в Самарканде в рамках Открытого чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике состоялся очередной этап благотворительного массового забега Save Aral-2022, передает пресс-служба мероприятия.Пробег начался на площади самаркандского областного театра музыкальной драмы, а закончился стадионе Arena Afrasiyab.В осеннем этапе мероприятия приняли участие более двух тысяч человек, включая выдающихся спортсменов — Шарифу Давронову, Жасмин Мансурову, Дильшоду Усманову, Сухроба Ходжаева, а также атлетов из Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Таиланда и Малайзии.По итогу забега участников, которые показали лучшие результаты, наградили памятными подарками и призами.Напомним: Save Aral – спортивный благотворительный проект, который проводится по городам Узбекистана с 2019 года. Его цель – привлечь внимание общественности к антропогенно-природному кризису в Аральском море, а также к экологической обстановке в стране.Читайте также:В Нурате прошел забег Save Aral-2022 — фотоСборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото

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