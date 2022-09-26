https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-samarkande-proshel-zabeg-save-aral--foto--28531535.html
В Самарканде прошел забег Save Aral — фото
В Самарканде прошел забег Save Aral — фото
Мероприятие прошло для привлечения к проблемам экологии.
2022-09-26T08:10+0500
2022-09-26T08:10+0500
2022-09-26T08:10+0500
спорт
самарканд
забег
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/19/28531042_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_86f0ae76d114d57b6640373ef01d4a7e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Вчера в Самарканде в рамках Открытого чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике состоялся очередной этап благотворительного массового забега Save Aral-2022, передает пресс-служба мероприятия.Пробег начался на площади самаркандского областного театра музыкальной драмы, а закончился стадионе Arena Afrasiyab.В осеннем этапе мероприятия приняли участие более двух тысяч человек, включая выдающихся спортсменов — Шарифу Давронову, Жасмин Мансурову, Дильшоду Усманову, Сухроба Ходжаева, а также атлетов из Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Таиланда и Малайзии.По итогу забега участников, которые показали лучшие результаты, наградили памятными подарками и призами.Напомним: Save Aral – спортивный благотворительный проект, который проводится по городам Узбекистана с 2019 года. Его цель – привлечь внимание общественности к антропогенно-природному кризису в Аральском море, а также к экологической обстановке в стране.Читайте также:В Нурате прошел забег Save Aral-2022 — фотоСборная Узбекистана по футболу обыграла команду из Словакии — фото
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/19/28531042_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4be48d09220627342868381d11615e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото в самарканде прошел забег save aral самарканд благотворительный забег спорт узбекистан благотворительность экология экологические проблемы новости новость
фото в самарканде прошел забег save aral самарканд благотворительный забег спорт узбекистан благотворительность экология экологические проблемы новости новость
В Самарканде прошел забег Save Aral — фото
Спортивное мероприятие прошло для привлечения широкой общественности к экологическим проблемам в республике.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Вчера в Самарканде в рамках Открытого чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике состоялся очередной этап благотворительного массового забега Save Aral-2022, передает пресс-служба мероприятия.
Пробег начался на площади самаркандского областного театра музыкальной драмы, а закончился стадионе Arena Afrasiyab.
В осеннем этапе мероприятия приняли участие более двух тысяч человек, включая выдающихся спортсменов — Шарифу Давронову, Жасмин Мансурову, Дильшоду Усманову, Сухроба Ходжаева, а также атлетов из Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Таиланда и Малайзии.
По итогу забега участников, которые показали лучшие результаты, наградили памятными подарками и призами.
Напомним: Save Aral – спортивный благотворительный проект, который проводится по городам Узбекистана с 2019 года. Его цель – привлечь внимание общественности к антропогенно-природному кризису в Аральском море, а также к экологической обстановке в стране.