https://uz.sputniknews.ru/20220929/sammit-tsentralnaya-aziya---rossiya-proydet-v-astane-28631886.html

Саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Астане

Саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Астане

О предстоящей встрече на высшем уровне читайте в материале.

2022-09-29T11:30+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице Казахстана 14 октября состоится заседание глав стран СНГ, а также саммит "Центральная Азия — Россия".Об этом заявили в четверг в пресс-службе МИД республики.Читайте также:Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде — видео

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