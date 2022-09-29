https://uz.sputniknews.ru/20220929/sammit-tsentralnaya-aziya---rossiya-proydet-v-astane-28631886.html
Саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Астане
Саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Астане
О предстоящей встрече на высшем уровне читайте в материале.
2022-09-29T11:30+0500
2022-09-29T11:30+0500
2022-09-29T11:54+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице Казахстана 14 октября состоится заседание глав стран СНГ, а также саммит "Центральная Азия — Россия".Об этом заявили в четверг в пресс-службе МИД республики.Читайте также:Маслов об итогах саммита ШОС в Самарканде — видео
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саммит центральная азия россия пройдет в астане заседание стран глав снг новости заявления казахстан политика когда где состоится для чего
саммит центральная азия россия пройдет в астане заседание стран глав снг новости заявления казахстан политика когда где состоится для чего
Саммит "Центральная Азия - Россия" пройдет в Астане
11:30 29.09.2022 (обновлено: 11:54 29.09.2022)
О предстоящей встрече на высшем уровне читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице Казахстана 14 октября состоится заседание глав стран СНГ, а также саммит "Центральная Азия — Россия".
Об этом заявили в четверг в пресс-службе
МИД республики.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения следующих мероприятий: 13 октября - VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября - заседание Совета глав государств СНГ, 14 октября - саммит "Центральная Азия - Россия", - говорится в сообщении.