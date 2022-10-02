https://uz.sputniknews.ru/20221002/tashkentskiy-tigr-rufat-riskiev-otmechaet-den-rojdeniya-28724169.html

Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения

Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения

Чемпиону мира исполнилось 73 года.

2022-10-02T18:03+0500

2022-10-02T18:03+0500

2022-10-02T18:03+0500

спорт

руфат рискиев

день рождения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/02/20735971_0:0:1271:716_1920x0_80_0_0_5bf5c7032ee850ecbd77156f26bac8c8.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Сегодня легендарному представителю узбекистанского бокса Руфату Рискиеву исполнилось 73 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Знаменитый боксер родился в 1949 году в Ташкенте. С 12 лет стал занимался боксом у знаменитого тренера Сиднея Джексона. В 1974 году выиграл со сломанной рукой первый чемпионат мира среди боксеров-любителей. В 1976 году он завоевал "серебро" на Олимпийских играх в Монреале.После завершения спортивной карьеры Рискиев вошёл в судейскую секцию WBA, став первым судьей международной категории профессионального бокса в странах ЦА.Читайте также:В Андижане проходит турнир по боксу памяти Валентина ЗолотарёваБоксер Холдоров досрочно победил соперника из Мексики – видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

руфат рискиев отмечает день рождения кто это ташкентский тигр заслуги бокс чемпионат мира бокс легендарные боксеры спорт новости новость