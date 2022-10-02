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Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения
Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения
Чемпиону мира исполнилось 73 года.
2022-10-02T18:03+0500
2022-10-02T18:03+0500
спорт
руфат рискиев
день рождения
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Сегодня легендарному представителю узбекистанского бокса Руфату Рискиеву исполнилось 73 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Знаменитый боксер родился в 1949 году в Ташкенте. С 12 лет стал занимался боксом у знаменитого тренера Сиднея Джексона. В 1974 году выиграл со сломанной рукой первый чемпионат мира среди боксеров-любителей. В 1976 году он завоевал "серебро" на Олимпийских играх в Монреале.После завершения спортивной карьеры Рискиев вошёл в судейскую секцию WBA, став первым судьей международной категории профессионального бокса в странах ЦА.Читайте также:В Андижане проходит турнир по боксу памяти Валентина ЗолотарёваБоксер Холдоров досрочно победил соперника из Мексики – видео
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руфат рискиев отмечает день рождения кто это ташкентский тигр заслуги бокс чемпионат мира бокс легендарные боксеры спорт новости новость

Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения

18:03 02.10.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаТашкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие
Ташкентский тигр: легендарный узбекистанский боксер Руфат Рискиев отмечает 72-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Четырёхкратному чемпиону СССР, чемпиону мира и заслуженному мастеру спорта СССР исполнилось 73 года.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Сегодня легендарному представителю узбекистанского бокса Руфату Рискиеву исполнилось 73 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.
Знаменитый боксер родился в 1949 году в Ташкенте. С 12 лет стал занимался боксом у знаменитого тренера Сиднея Джексона. В 1974 году выиграл со сломанной рукой первый чемпионат мира среди боксеров-любителей. В 1976 году он завоевал "серебро" на Олимпийских играх в Монреале.
После завершения спортивной карьеры Рискиев вошёл в судейскую секцию WBA, став первым судьей международной категории профессионального бокса в странах ЦА.
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