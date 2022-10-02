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Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения
Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения
Чемпиону мира исполнилось 73 года.
2022-10-02T18:03+0500
2022-10-02T18:03+0500
2022-10-02T18:03+0500
спорт
руфат рискиев
день рождения
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Сегодня легендарному представителю узбекистанского бокса Руфату Рискиеву исполнилось 73 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Знаменитый боксер родился в 1949 году в Ташкенте. С 12 лет стал занимался боксом у знаменитого тренера Сиднея Джексона. В 1974 году выиграл со сломанной рукой первый чемпионат мира среди боксеров-любителей. В 1976 году он завоевал "серебро" на Олимпийских играх в Монреале.После завершения спортивной карьеры Рискиев вошёл в судейскую секцию WBA, став первым судьей международной категории профессионального бокса в странах ЦА.Читайте также:В Андижане проходит турнир по боксу памяти Валентина ЗолотарёваБоксер Холдоров досрочно победил соперника из Мексики – видео
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руфат рискиев отмечает день рождения кто это ташкентский тигр заслуги бокс чемпионат мира бокс легендарные боксеры спорт новости новость
руфат рискиев отмечает день рождения кто это ташкентский тигр заслуги бокс чемпионат мира бокс легендарные боксеры спорт новости новость
Ташкентский тигр: Руфат Рискиев отмечает день рождения
Четырёхкратному чемпиону СССР, чемпиону мира и заслуженному мастеру спорта СССР исполнилось 73 года.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
Сегодня легендарному представителю узбекистанского бокса Руфату Рискиеву исполнилось 73 года. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства развития спорта Узбекистана.
Знаменитый боксер родился в 1949 году в Ташкенте. С 12 лет стал занимался боксом у знаменитого тренера Сиднея Джексона. В 1974 году выиграл со сломанной рукой первый чемпионат мира среди боксеров-любителей. В 1976 году он завоевал "серебро" на Олимпийских играх в Монреале.
После завершения спортивной карьеры Рискиев вошёл в судейскую секцию WBA, став первым судьей международной категории профессионального бокса в странах ЦА.