https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-andijane-proxodit-turnir-po-boksu-pamyati-valentina-zolotaryova-28722962.html

В Андижане проходит турнир по боксу памяти Валентина Золотарёва

В Андижане проходит турнир по боксу памяти Валентина Золотарёва

В турнире принимают участие 120 спортсменов из 5 стран мира.

2022-10-02T17:05+0500

2022-10-02T17:05+0500

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спорт

андижан

турнир

бокс

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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В Андижане проходит V международный турнир по боксу памяти основоположника андижанского бокса и заслуженного тренера республики Валентина Золотарёва, передает корреспондент Sputnik.Известно, что республику представляют на соревновании молодёжная команда и такие спортсмены, как Хасанбой Дусматов, Икболжон Холдоров, Абдумалик Халаков, Мадияр Саидрахимов.Напомним: Валентин Антонович Золоторев родился 1 октября 1927 года в селе Доброе в Липецкой области России. Приехал в Андижан в 1952 году для прохождения срочной службы. В этом же году он организовал в городе секцию бокса.Не смотря на тяжелое послевоенное время, Золотарев везде находил места для тренировок – на свежем воздухе и в маленьких помещениях. У тренера было очень много желающих заниматься у него в секции.За большой вклад в развитие спорта был удостоен почетным званием "Заслуженный тренер Узбекистана".Читайте также:Боксер Холдоров досрочно победил соперника из Мексики – видеоБоксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"

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