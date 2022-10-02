https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-indonezii-v-davke-na-futbolnom-matche-pogibli-okolo-127-chelovek-28712445.html

В Индонезии в давке на футбольном матче погибли около 127 человек

В Индонезии в давке на футбольном матче погибли около 127 человек

Давка началась после выхода на поле болельщиков.

2022-10-02T11:02+0500

2022-10-02T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Из-за беспорядков после футбольного матча на стадионе в Маланге в Индонезии погибло минимум 127 человек, а 180 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.Так, после окончания матча болельщики проигравшей команды вышли на поле. В попытке успокоить их сотрудники полиции применили слезоточивый газ. После этого началась давка. Во время ЧП людям на стадионе было проблематично дышать из-за слезоточивого газа.Ранее в российском городе Ижевск произошла стрельба в школе.Читайте также:МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатовМирзиёев выразил соболезнование в связи с трагедией в Ижевске

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