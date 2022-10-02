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В Индонезии в давке на футбольном матче погибли около 127 человек
В Индонезии в давке на футбольном матче погибли около 127 человек
Давка началась после выхода на поле болельщиков.
2022-10-02T11:02+0500
2022-10-02T11:02+0500
2022-10-02T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Из-за беспорядков после футбольного матча на стадионе в Маланге в Индонезии погибло минимум 127 человек, а 180 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.Так, после окончания матча болельщики проигравшей команды вышли на поле. В попытке успокоить их сотрудники полиции применили слезоточивый газ. После этого началась давка. Во время ЧП людям на стадионе было проблематично дышать из-за слезоточивого газа.Ранее в российском городе Ижевск произошла стрельба в школе.Читайте также:МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатовМирзиёев выразил соболезнование в связи с трагедией в Ижевске
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индонезия давка футбольный матч футбол стадион чп новости новость
индонезия давка футбольный матч футбол стадион чп новости новость
В Индонезии в давке на футбольном матче погибли около 127 человек
Давка началась после выхода на поле болельщиков проигравшей стороны. Подробности в нашем материалы.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Из-за беспорядков после футбольного матча на стадионе в Маланге в Индонезии погибло минимум 127 человек, а 180 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, после окончания матча болельщики проигравшей команды вышли на поле. В попытке успокоить их сотрудники полиции применили слезоточивый газ. После этого началась давка. Во время ЧП людям на стадионе было проблематично дышать из-за слезоточивого газа.
Ранее в российском городе Ижевск произошла
стрельба в школе.