https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-karakalpakstane-proshel-gastrofestival--foto--28720618.html

В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото

В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото

В ходе мероприятия повара приготовили 120 блюд из рыбы.

2022-10-02T15:02+0500

2022-10-02T15:02+0500

2022-10-02T15:02+0500

культура

фестиваль

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/02/28720294_0:112:1137:752_1920x0_80_0_0_38bc0a07d00da9905ece64ae103da3c0.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В Муйнаке прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала", передает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, а также соревнование между поварами. Участники кулинарного соревнования приготовили около 120 блюд.Развлекательная программа фестиваля включала в себя выставки местных ремесленников, музыкальные шоу с эстрадными и фольклорными номерами, выступления Национального ансамбля танца и многое другое.Напомним: Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала" проводят с 2018 года. Главная цель мероприятия – развить гастрономический туризм в Каракалпакстане.Читайте также:Дружба народов: как в Шымкенте отметили День узбекской культуры – видеоНациональный колорит: в Ташкенте стартовал фестиваль хан-атласа — видео

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фото в каракалпакстане прошел гастрофестиваль 99 видов блюд из рыбы арала еда культура муйнак новости новость