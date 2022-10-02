В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
В ходе мероприятия повара приготовили 120 блюд из рыбы. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В Муйнаке прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала", передает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, а также соревнование между поварами. Участники кулинарного соревнования приготовили около 120 блюд.
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
Развлекательная программа фестиваля включала в себя выставки местных ремесленников, музыкальные шоу с эстрадными и фольклорными номерами, выступления Национального ансамбля танца и многое другое.
Напомним: Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала" проводят с 2018 года. Главная цель мероприятия – развить гастрономический туризм в Каракалпакстане.
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