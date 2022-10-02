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https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-karakalpakstane-proshel-gastrofestival--foto--28720618.html
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото
В ходе мероприятия повара приготовили 120 блюд из рыбы.
2022-10-02T15:02+0500
2022-10-02T15:02+0500
культура
фестиваль
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В Муйнаке прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала", передает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, а также соревнование между поварами. Участники кулинарного соревнования приготовили около 120 блюд.Развлекательная программа фестиваля включала в себя выставки местных ремесленников, музыкальные шоу с эстрадными и фольклорными номерами, выступления Национального ансамбля танца и многое другое.Напомним: Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала" проводят с 2018 года. Главная цель мероприятия – развить гастрономический туризм в Каракалпакстане.Читайте также:Дружба народов: как в Шымкенте отметили День узбекской культуры – видеоНациональный колорит: в Ташкенте стартовал фестиваль хан-атласа — видео
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фото в каракалпакстане прошел гастрофестиваль 99 видов блюд из рыбы арала еда культура муйнак новости новость
фото в каракалпакстане прошел гастрофестиваль 99 видов блюд из рыбы арала еда культура муйнак новости новость

В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото

15:02 02.10.2022
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2022
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
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В ходе мероприятия повара приготовили 120 блюд из рыбы. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В Муйнаке прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала", передает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2022
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, а также соревнование между поварами. Участники кулинарного соревнования приготовили около 120 блюд.
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2022
В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
Развлекательная программа фестиваля включала в себя выставки местных ремесленников, музыкальные шоу с эстрадными и фольклорными номерами, выступления Национального ансамбля танца и многое другое.
Напомним: Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыбы Арала" проводят с 2018 года. Главная цель мероприятия – развить гастрономический туризм в Каракалпакстане.
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