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В Каталонии во время химического эксперимента пострадали люди – видео
В Каталонии во время химического эксперимента пострадали люди – видео
Физик провел опыт с использованием жидкого азота и воды.
2022-10-02T14:05+0500
2022-10-02T14:05+0500
2022-10-02T14:05+0500
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В испанской провинции Жирона пострадали восемнадцать человек в результате химического эксперимента, проходившего на улице со зрителями. Об этом передает издание El Pais.По данным испанского издания, публичный опыт устроил физик из местного университета. Ученый планировал продемонстрировать зрителям, что будет, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду.В ходе эксперимента произошел взрыв, из-за которого пострадали восемнадцать человек, включая десятерых детей. Погибших в результате взрыва нет.Напомним, в Индонезии в давке на футбольном матче погибли около 127 человек. Читайте также:МИД Узбекистана осудил теракт, унесший жизни российских дипломатовМирзиёев выразил соболезнование в связи с трагедией в Ижевске
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видео в каталонии во время эксперимента пострадали люди испания чп химический эксперимент новости новость
видео в каталонии во время эксперимента пострадали люди испания чп химический эксперимент новости новость
В Каталонии во время химического эксперимента пострадали люди – видео
Сотрудник университета решил провести публичный опыт с использованием жидкого азота и воды.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
В испанской провинции Жирона пострадали восемнадцать человек в результате химического эксперимента, проходившего на улице со зрителями. Об этом передает издание El Pais
.
По данным испанского издания, публичный опыт устроил физик из местного университета. Ученый планировал продемонстрировать зрителям, что будет, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду.
В ходе эксперимента произошел взрыв, из-за которого пострадали восемнадцать человек, включая десятерых детей. Погибших в результате взрыва нет.
Напомним, в Индонезии в давке на футбольном матче погибли
около 127 человек.