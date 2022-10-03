https://uz.sputniknews.ru/20221003/kak-otlichit-serdechnuyu-bol-ot-nevralgii--sovety-vrachey--28727590.html

Как отличить сердечную боль от невралгии – советы врачей

Как отличить сердечную боль от невралгии – советы врачей

Эксперты рассказали, какие признаки говорят о проблемах с сердцем.

2022-10-03T07:00+0500

2022-10-03T07:00+0500

2022-10-03T07:00+0500

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Невралгическая боль отличается от сердечной монотонностью и длительностью, считают кардиолог Наталья Чуич и невролог Николай Вотчинцев.По словам кардиолога, важно понимать характер и причину боли. Так, болевые ощущения в груди могут "маскировать" неврологическое заболевание или сигнализировать о инфаркте миокарда.Оценить характер боли можно по двум критериями. Сначала нужно обратить внимание на место, где неприятные ощущения.Потом нужно учесть продолжительность болевого приступа. При неврологии боли продолжительные, но не имеют четкого начала времени. При боли в сердце человек обычно замечает конкретное начало приступа.Сердечно-сосудистые заболевания могут быть спровоцированы психоэмоциональными или физические перегрузками. А неврологические заболевания зачастую связаны с положением тела.По мнению врача-невролога, диагностировать причину загрудинной боли достаточно тяжело. Ею могут проявляться язва, панкреатит, пневмония и даже спазм мышц.При боли в сердце необходимо своевременно обратиться к специалисту, а не пытаться обойтись таблетками, заключил невролог.Читайте также:Какие признаки сигнализируют о раке легких – экспертКому грозит тромбоз — врач

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