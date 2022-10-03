https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-xersonskoy-oblasti-presekli-popytki-proryva-vsu-28737162.html

В Херсонской области пресекли попытки прорыва ВСУ

В Херсонской области пресекли попытки прорыва ВСУ

О пресечении попыток прорыва украинских войск рассказал замглавы администрации Херсонской области Стремоусов.

2022-10-03T13:59+0500

2022-10-03T13:59+0500

2022-10-03T13:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.Напомним: президент России Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов.Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, вхождение нового субъекта в состав России происходит на основании двустороннего международного договора. После поступления такого предложения от иностранного государства президент уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму и правительство. После подписания международного договора глава государства просит Конституционный суд проверить его соответствие Конституции, в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.Читайте также:

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в херсонской области пресекли попытки прорыва всу о пресечении попыток прорыва украинских войск рассказал замглавы администрации херсонской области стремоусов биография