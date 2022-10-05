https://uz.sputniknews.ru/20221005/kogda-nachnutsya-zimnie-kanikuly-u-studentov-28824439.html
Когда начнутся зимние каникулы у студентов
Когда начнутся зимние каникулы у студентов
За 10 дней до начала каникул рекомендовано продавать билеты со скидкой 50%.
2022-10-05T15:49+0500
2022-10-05T15:49+0500
2022-10-05T15:53+0500
общество
студенты
каникулы
зима
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Ежегодные двухнедельные зимние каникулы у студентов будут между последними 10 днями декабря и первыми 10 днями января.Правительство установило соответствующее Постановление "Об организации зимних каникул студентов и учащихся учреждений высшего, среднего специального и профессионального образования".При этом за 10 дней до начала зимних каникул компаниям “Узбекистан темир йуллари” и “Uzbekistan airways” рекомендуется продавать билеты со скидкой 50% от стоимости тарифа эконом-класса на поезда внутри республики (за исключением высокоскоростных поездов и всех пассажирских поездов СВ, ВИП-вагонов) и на местные авиарейсы.С 2022 года в период зимних каникул Министерство транспорта разработает механизм предоставления пакетов льгот (билеты со скидкой, акции) для проезда школьников и студентов на маршрутных междугородних автобусах.Читайте также:Дистанционное обучение в вузах Узбекистана будет платным
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когда в этом году 2022 начнутся зимние каникулы у студентов зима билеты на поезд самолет со скидкой новости подробности узбекистан
когда в этом году 2022 начнутся зимние каникулы у студентов зима билеты на поезд самолет со скидкой новости подробности узбекистан
Когда начнутся зимние каникулы у студентов
15:49 05.10.2022 (обновлено: 15:53 05.10.2022)
За 10 дней до начала студенческих зимних каникул компаниям рекомендуется продавать билеты со скидкой 50% от стоимости тарифа эконом-класса на поезда внутри республики и на местные авиарейсы.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Ежегодные двухнедельные зимние каникулы у студентов будут между последними 10 днями декабря и первыми 10 днями января.
Правительство установило соответствующее Постановление
"Об организации зимних каникул студентов и учащихся учреждений высшего, среднего специального и профессионального образования".
При этом за 10 дней до начала зимних каникул компаниям “Узбекистан темир йуллари” и “Uzbekistan airways” рекомендуется продавать билеты со скидкой 50% от стоимости тарифа эконом-класса на поезда внутри республики (за исключением высокоскоростных поездов и всех пассажирских поездов СВ, ВИП-вагонов) и на местные авиарейсы.
С 2022 года в период зимних каникул Министерство транспорта разработает механизм предоставления пакетов льгот (билеты со скидкой, акции) для проезда школьников и студентов на маршрутных междугородних автобусах.