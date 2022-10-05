https://uz.sputniknews.ru/20221005/v-uzbekistane-razrabatyvayut-indikator-semeynogo-schastya-28819921.html
В Узбекистане разрабатывают индикатор семейного счастья
В Узбекистане разрабатывают индикатор семейного счастья
С помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей в махаллях и районах.
2022-10-05T14:46+0500
2022-10-05T14:46+0500
2022-10-05T14:46+0500
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узбекистан
семья
счастье
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Научно-исследовательский институт "Оила ва хотин-кизлар" разрабатывает индикатор семейного счастья.Об этом сообщила руководитель пресс-службы института Манижа Бахриева на брифинге в Ташкенте.На данный момент рабочая группа изучает международный индикатор счастья и разрабатывает на его основе индикатор семейного счастья в Узбекистане.Специалисты уже проанализировали такие индексы в Британии, Франции, Китае, Бутане, Индонезии и Малайзии. "В результате анализа и исследований были определены индикаторы, по которым будет измеряться семейное счастье у нас в стране. При этом учитывались субъективные и объективные индикаторы счастья, основанные на характере и уровне жизни узбекской нации", - сказала Манижа Бахриева.С помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей в махаллях и районах, чтобы выяснить, как власти могут помочь сохранить благополучие в семье.Индикаторы семейного счастья делятся на объективные и субъективные. К первым относят статистику, а ко вторым – социологические опросы. Основное внимание исследователи собираются уделить соцопросам. Вычислять индекс будут на основе показателей, которые получат с помощью опросников.Ранее опросы в рамках пилотного вычисления индекса прошли экспериментально и затронули только Ферганскую область. Напомним: по статистике за 2021 год, Узбекистан занимает первое место среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН и 42-е место в мире.Читайте также:В Ташкенте утвердили тарифы на теплоснабжение
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в узбекистане разрабатывают индикатор семейного счастья с помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей в махаллях и районах что это такое как определяется новости заявления какая страна в ца самая счастливая в мире статистика
в узбекистане разрабатывают индикатор семейного счастья с помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей в махаллях и районах что это такое как определяется новости заявления какая страна в ца самая счастливая в мире статистика
В Узбекистане разрабатывают индикатор семейного счастья
С помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей в махаллях и районах.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Научно-исследовательский институт "Оила ва хотин-кизлар" разрабатывает индикатор семейного счастья.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы
института Манижа Бахриева на брифинге в Ташкенте.
На данный момент рабочая группа изучает международный индикатор счастья и разрабатывает на его основе индикатор семейного счастья в Узбекистане.
Специалисты уже проанализировали такие индексы в Британии, Франции, Китае, Бутане, Индонезии и Малайзии.
"В результате анализа и исследований были определены индикаторы, по которым будет измеряться семейное счастье у нас в стране. При этом учитывались субъективные и объективные индикаторы счастья, основанные на характере и уровне жизни узбекской нации", - сказала Манижа Бахриева.
С помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей в махаллях и районах, чтобы выяснить, как власти могут помочь сохранить благополучие в семье.
Индикаторы семейного счастья делятся на объективные и субъективные. К первым относят статистику, а ко вторым – социологические опросы. Основное внимание исследователи собираются уделить соцопросам. Вычислять индекс будут на основе показателей, которые получат с помощью опросников.
Ранее опросы в рамках пилотного вычисления индекса прошли
экспериментально и затронули только Ферганскую область.
Напомним: по статистике за 2021 год, Узбекистан занимает первое место среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН и 42-е место в мире.