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Кандидатуру Токаева выдвинули на пост президента Казахстана
Кандидатуру Токаева выдвинули на пост президента Казахстана
Внеочередные выборы главы государства состоятся 20 ноября.
2022-10-06T12:39+0500
2022-10-06T12:39+0500
2022-10-06T12:39+0500
касым-жомарт токаев
в мире
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Правящая партия Казахстана "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за данное решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда, сообщает Sputnik Казахстан.До этого о поддержке кандидатуры Токаева сообщили ряд общественных организаций и объединений, в частности, национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие.По мнению председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, у республики есть лидер, с которым возможно реализовать все намеченные планы.Сам политик в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в государстве преобразований. По его словам, это позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".В настоящее время политическими партиями и другими общественными объединениями выдвинуты следующие кандидаты:Выдвижение кандидатов на должность главы государства в Казахстане началось 23 сентября, данный этап продолжится до 11 октября. Внеочередные президентские выборы пройдут в республике 20 ноября.Читайте также:Мирзиёев и Рахмон провели телефонные переговоры — подробности
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кандидатуру токаева кого выдвинули на пост президента казахстана внеочередные выборы когда главы государства состоятся 20 ноября пройдут новости заявления от какой партии пойдет токаев на выборы кто за токаева проголосовал выбрал какие партии организации кто поддерживает против сколько какие кандидаты
кандидатуру токаева кого выдвинули на пост президента казахстана внеочередные выборы когда главы государства состоятся 20 ноября пройдут новости заявления от какой партии пойдет токаев на выборы кто за токаева проголосовал выбрал какие партии организации кто поддерживает против сколько какие кандидаты
Кандидатуру Токаева выдвинули на пост президента Казахстана
О поддержке кандидатуры Токаева заявили несколько общественных организаций. Внеочередные выборы главы государства состоятся 20 ноября.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Правящая партия Казахстана "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за данное решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда, сообщает Sputnik Казахстан
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"Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии "Аманат" Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан", — заявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, подводя итоги собрания.
До этого о поддержке кандидатуры Токаева сообщили ряд общественных организаций и объединений, в частности, национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие.
По мнению председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, у республики есть лидер, с которым возможно реализовать все намеченные планы.
"Наш лидер в самый сложный для народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии Amanat и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента. Предлагаю в качестве кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева", - заявил глава партии.
Сам политик в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в государстве преобразований. По его словам, это позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".
В настоящее время политическими партиями и другими общественными объединениями выдвинуты следующие кандидаты:
Нурлан Ауесбаев – Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана (ОСДП);
Жигули Дайрабаев – народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
Мейрам Кажыкен – содружество профсоюзов "Аманат";
Касым-Жомарт Токаев - партия "Аманат".
Выдвижение кандидатов на должность главы государства в Казахстане началось 23 сентября, данный этап продолжится до 11 октября.
Внеочередные президентские выборы пройдут в республике 20 ноября.