https://uz.sputniknews.ru/20221006/kandidaturu-tokaeva-vydvinuli-na-post-prezidenta-kazaxstana-28844681.html

Кандидатуру Токаева выдвинули на пост президента Казахстана

Кандидатуру Токаева выдвинули на пост президента Казахстана

Внеочередные выборы главы государства состоятся 20 ноября.

2022-10-06T12:39+0500

2022-10-06T12:39+0500

2022-10-06T12:39+0500

касым-жомарт токаев

в мире

казахстан

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Правящая партия Казахстана "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за данное решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда, сообщает Sputnik Казахстан.До этого о поддержке кандидатуры Токаева сообщили ряд общественных организаций и объединений, в частности, национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие.По мнению председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, у республики есть лидер, с которым возможно реализовать все намеченные планы.Сам политик в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в государстве преобразований. По его словам, это позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".В настоящее время политическими партиями и другими общественными объединениями выдвинуты следующие кандидаты:Выдвижение кандидатов на должность главы государства в Казахстане началось 23 сентября, данный этап продолжится до 11 октября. Внеочередные президентские выборы пройдут в республике 20 ноября.Читайте также:Мирзиёев и Рахмон провели телефонные переговоры — подробности

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