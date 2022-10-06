https://uz.sputniknews.ru/20221006/lidery-stran-sng-provedut-soveschanie-v-sankt-peterburge-28866636.html
Лидеры стран СНГ проведут совещание в Санкт-Петербурге
Лидеры стран СНГ проведут совещание в Санкт-Петербурге
Песков назвал встречу очень важным мероприятием в контексте подготовки к саммиту СНГ.
2022-10-06T18:18+0500
2022-10-06T18:18+0500
2022-10-06T18:18+0500
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снг
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саммит
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится седьмого октября в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Завтра президент (РФ, Владимир Путин - Прим. ред.) будет работать в Санкт-Петербурге... целый ряд телефонных разговоров международных (запланирован - Прим. ред.), мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ", - заявил он.По словам Пескова, совещание пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь российского президента назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.Песков добавил, что в пятницу у Владимира Путина будет напряженный рабочий день.Последняя неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.Читайте также:Кандидатуру Токаева выдвинули на пост президента Казахстана
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Лидеры стран СНГ проведут совещание в Санкт-Петербурге
Пресс-секретарь российского президента назвал предстоящую встречу очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится седьмого октября в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
"Завтра президент (РФ, Владимир Путин - Прим. ред.) будет работать в Санкт-Петербурге... целый ряд телефонных разговоров международных (запланирован - Прим. ред.), мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ", - заявил он.
По словам Пескова, совещание пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь российского президента назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.
Песков добавил, что в пятницу у Владимира Путина будет напряженный рабочий день.
Последняя неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.