https://uz.sputniknews.ru/20221006/lidery-stran-sng-provedut-soveschanie-v-sankt-peterburge-28866636.html

Лидеры стран СНГ проведут совещание в Санкт-Петербурге

Лидеры стран СНГ проведут совещание в Санкт-Петербурге

Песков назвал встречу очень важным мероприятием в контексте подготовки к саммиту СНГ.

2022-10-06T18:18+0500

2022-10-06T18:18+0500

2022-10-06T18:18+0500

политика

снг

совещание

санкт-петербург

саммит

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится седьмого октября в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Завтра президент (РФ, Владимир Путин - Прим. ред.) будет работать в Санкт-Петербурге... целый ряд телефонных разговоров международных (запланирован - Прим. ред.), мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ", - заявил он.По словам Пескова, совещание пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь российского президента назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.Песков добавил, что в пятницу у Владимира Путина будет напряженный рабочий день.Последняя неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.Читайте также:Кандидатуру Токаева выдвинули на пост президента Казахстана

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