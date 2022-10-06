https://uz.sputniknews.ru/20221006/odin-iz-punktov-propuska-na-granitse-s-kazaxstanom-vremenno-zakroyut-28846122.html

Один из пунктов пропуска на границе с Казахстаном временно закроют

Один из пунктов пропуска на границе с Казахстаном временно закроют

Передвижение граждан и транспорта через КПП ограничат на сутки.

2022-10-06T13:41+0500

2022-10-06T13:41+0500

2022-10-06T14:00+0500

общество

казахстан

кпп

пункт пропуска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/06/28857868_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66b9141c2571ecca20b052891c3165fb.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Казахстаном будет временно закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.Передвижение граждан и транспортных средств через узбекистанский пункт "С. Наджимов" и казахстанский "Казыгурт" будет ограничено на сутки."С 09:00 часов 6 октября до 09:00 часов 7 октября пункт пропуска "С. Наджимов" и сопредельный пункт "Казыгурт" (Казахстан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств", - говорится в сообщении.Временное закрытие связано с проведением АО "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска двух государств.Другие пункты пропуска на узбекско-казахской границе продолжат функционировать в штатном режиме, добавили в информационной службе.Читайте также:Узбекский театр кукол посвятил спектакль герою казахской культуры — видео

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

один из пунктов пропуска на границе с казахстаном временно закроют кпп какой какие кпп закроют на сколько дата время с какого по какое число не будет работать пункт пропуска пункт пропуска с наджимов сопредельный пункт казыгурт казахстан узбекистан новости заявления почему из за чего подробности