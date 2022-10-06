https://uz.sputniknews.ru/20221006/odin-iz-punktov-propuska-na-granitse-s-kazaxstanom-vremenno-zakroyut-28846122.html
Один из пунктов пропуска на границе с Казахстаном временно закроют
Один из пунктов пропуска на границе с Казахстаном временно закроют
Передвижение граждан и транспорта через КПП ограничат на сутки.
2022-10-06T13:41+0500
2022-10-06T13:41+0500
2022-10-06T14:00+0500
общество
казахстан
кпп
пункт пропуска
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Казахстаном будет временно закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.Передвижение граждан и транспортных средств через узбекистанский пункт "С. Наджимов" и казахстанский "Казыгурт" будет ограничено на сутки."С 09:00 часов 6 октября до 09:00 часов 7 октября пункт пропуска "С. Наджимов" и сопредельный пункт "Казыгурт" (Казахстан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств", - говорится в сообщении.Временное закрытие связано с проведением АО "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска двух государств.Другие пункты пропуска на узбекско-казахской границе продолжат функционировать в штатном режиме, добавили в информационной службе.Читайте также:Узбекский театр кукол посвятил спектакль герою казахской культуры — видео
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один из пунктов пропуска на границе с казахстаном временно закроют кпп какой какие кпп закроют на сколько дата время с какого по какое число не будет работать пункт пропуска пункт пропуска с наджимов сопредельный пункт казыгурт казахстан узбекистан новости заявления почему из за чего подробности
Один из пунктов пропуска на границе с Казахстаном временно закроют
13:41 06.10.2022 (обновлено: 14:00 06.10.2022)
Передвижение граждан и транспортных средств через КПП будет ограничено на сутки.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Казахстаном будет временно закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе
Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.
Передвижение граждан и транспортных средств через узбекистанский пункт "С. Наджимов" и казахстанский "Казыгурт" будет ограничено на сутки.
"С 09:00 часов 6 октября до 09:00 часов 7 октября пункт пропуска "С. Наджимов" и сопредельный пункт "Казыгурт" (Казахстан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств", - говорится в сообщении.
Временное закрытие связано с проведением АО "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска двух государств.
Другие пункты пропуска на узбекско-казахской границе продолжат функционировать в штатном режиме, добавили в информационной службе.