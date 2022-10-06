https://uz.sputniknews.ru/20221006/putin-podpisal-ukaz-ob-izmeneniyax-v-predostavlenii-otsrochki-ot-prizyva-28847697.html
Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
Новый указ затрагивает определенные категории учащихся. Подробности - в нашем материале.
2022-10-06T13:10+0500
2022-10-06T13:10+0500
2022-10-06T13:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
указ
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ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в условия для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован на портале правовой информации.Так, отсрочка будет предоставлена впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной формам обучения, а также аспирантам и ординаторам. Кроме этого, подобное право есть у студентов, обучающихся по аккредитованным государством программам среднего и высшего профессионального образования.Также основанием ддя отсрочки может служить обучение в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также в духовных образовательных организациях.Известно, что указ вступает в силу с даты подписания - 5 октября - и действует на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года, когда был опубликован президентский указ о частичной мобилизации.Читайте также:
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путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва новый указ затрагивает определенные категории учащихся подробности в нашем материале мобилизация частичная кто попадает указ об отсрочке категории
путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва новый указ затрагивает определенные категории учащихся подробности в нашем материале мобилизация частичная кто попадает указ об отсрочке категории
Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
Новый указ затрагивает определенные категории учащихся. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в условия для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован
на портале правовой информации.
Так, отсрочка будет предоставлена впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной формам обучения, а также аспирантам и ординаторам.
Кроме этого, подобное право есть у студентов, обучающихся по аккредитованным государством программам среднего и высшего профессионального образования.
Также основанием ддя отсрочки может служить обучение в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также в духовных образовательных организациях.
Известно, что указ вступает в силу с даты подписания - 5 октября - и действует на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года, когда был опубликован президентский указ о частичной мобилизации.