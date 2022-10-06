https://uz.sputniknews.ru/20221006/shavkat-mirziyoev-posetit-sankt-peterburg-28889319.html
Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург
Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург
В России он примет участие в неформальном саммите Содружества независимых государств.
2022-10-06T21:38+0500
2022-10-06T21:38+0500
2022-10-06T21:38+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит Россию.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите глав государств Содружества независимых государств (СНГ), который пойдет в Санкт-Петербурге.Читайте также: Лидеры стран СНГ проведут совещание в Санкт-Петербурге
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шавкат мирзиёев посетит россию санкт-петербург неформальный саммит снг
шавкат мирзиёев посетит россию санкт-петербург неформальный саммит снг
Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург
В России он примет участие в неформальном саммите Содружества независимых государств.
ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит Россию.
Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите глав государств Содружества независимых государств (СНГ), который пойдет в Санкт-Петербурге.