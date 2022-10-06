https://uz.sputniknews.ru/20221006/shavkat-mirziyoev-posetit-sankt-peterburg-28889319.html

Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург

Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург

В России он примет участие в неформальном саммите Содружества независимых государств.

2022-10-06T21:38+0500

2022-10-06T21:38+0500

2022-10-06T21:38+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

владимир путин

россия

санкт-петербург

саммит

снг

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ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит Россию.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите глав государств Содружества независимых государств (СНГ), который пойдет в Санкт-Петербурге.Читайте также: Лидеры стран СНГ проведут совещание в Санкт-Петербурге

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