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Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область
Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-06T11:24+0500
2022-10-06T11:24+0500
2022-10-06T11:25+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства."В ходе поездки планируется ознакомиться с проводимой в сельском хозяйстве работой и деятельностью текстильных предприятий, определить направления социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
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Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область
11:24 06.10.2022 (обновлено: 11:25 06.10.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"В ходе поездки планируется ознакомиться с проводимой в сельском хозяйстве работой и деятельностью текстильных предприятий, определить направления социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.