https://uz.sputniknews.ru/20221006/shavkat-mirziyoev-posetit-syrdarinskuyu-oblast-28846565.html

Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область

Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 06.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-06T11:24+0500

2022-10-06T11:24+0500

2022-10-06T11:25+0500

политика

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/04/28792426_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f0e55805a09d79f788ba4965bfa6def2.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетит Сырдарьинскую область. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства."В ходе поездки планируется ознакомиться с проводимой в сельском хозяйстве работой и деятельностью текстильных предприятий, определить направления социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев