https://uz.sputniknews.ru/20221007/bayden-vpervye-so-vremen-karibskogo-krizisa-est-ugroza-yadernogo-armageddona-28892567.html

Байден: впервые со времен Карибского кризиса есть угроза "ядерного Армагеддона"

Байден: впервые со времен Карибского кризиса есть угроза "ядерного Армагеддона"

Песков: люди, которые спекулируют на теме ядерной эскалации, ведут себя безответственно.

2022-10-07T11:52+0500

2022-10-07T11:52+0500

2022-10-07T11:52+0500

в мире

джо байден

ядерное оружие

война

россия

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Джо Байден сообщил, что первый раз со времен холодной войны и Карибского кризиса в мире может случится ядерная война, передает РИА Новости."Мы не сталкивались с перспективой (ядерного - Прим. ред.) Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году", - заявил президент США на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.Байден обвинил в эскалации Россию. По его мнению, Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, Запад стал использовать ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он отметил, что Россия превосходит по ряду пунктов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может пустить в ход ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, или агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самой страны.Как отметил до этого замглавы МИД Сергей Рябков, российский подход к вопросу о возможном применении ядерного оружия не изменился, военная доктрина России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются прежними.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что люди, которые спекулируют на теме ядерной эскалации, ведут себя безответственно.Читайте также:Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия

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