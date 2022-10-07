https://uz.sputniknews.ru/20221007/bayden-vpervye-so-vremen-karibskogo-krizisa-est-ugroza-yadernogo-armageddona-28892567.html
Байден: впервые со времен Карибского кризиса есть угроза "ядерного Армагеддона"
Байден: впервые со времен Карибского кризиса есть угроза "ядерного Армагеддона"
Песков: люди, которые спекулируют на теме ядерной эскалации, ведут себя безответственно.
2022-10-07T11:52+0500
2022-10-07T11:52+0500
2022-10-07T11:52+0500
в мире
джо байден
ядерное оружие
война
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/07/28892944_0:0:2887:1623_1920x0_80_0_0_1852846a3335fe67478a416d3c353eb5.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Джо Байден сообщил, что первый раз со времен холодной войны и Карибского кризиса в мире может случится ядерная война, передает РИА Новости."Мы не сталкивались с перспективой (ядерного - Прим. ред.) Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году", - заявил президент США на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.Байден обвинил в эскалации Россию. По его мнению, Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, Запад стал использовать ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он отметил, что Россия превосходит по ряду пунктов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может пустить в ход ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, или агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самой страны.Как отметил до этого замглавы МИД Сергей Рябков, российский подход к вопросу о возможном применении ядерного оружия не изменился, военная доктрина России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются прежними.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что люди, которые спекулируют на теме ядерной эскалации, ведут себя безответственно.Читайте также:Британский депутат сообщил о предполагаемых сроках использования ядерного оружия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/07/28892944_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e10b345e27d7a845617b245a80a67bd9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
байден впервые со времен карибского кризиса есть угроза ядерного армагеддона ядерная война ядерное оружие кто может применить использовать какая страна сша россия украина новости заявления мир политика путин америка
байден впервые со времен карибского кризиса есть угроза ядерного армагеддона ядерная война ядерное оружие кто может применить использовать какая страна сша россия украина новости заявления мир политика путин америка
Байден: впервые со времен Карибского кризиса есть угроза "ядерного Армагеддона"
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что люди, которые спекулируют на теме ядерной эскалации, ведут себя безответственно.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Джо Байден сообщил, что первый раз со времен холодной войны и Карибского кризиса в мире может случится ядерная война, передает РИА Новости
.
"Мы не сталкивались с перспективой (ядерного - Прим. ред.) Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году", - заявил президент США на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.
Байден обвинил в эскалации Россию. По его мнению, Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, Запад стал использовать ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он отметил, что Россия превосходит по ряду пунктов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может пустить в ход ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, или агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самой страны.
Как отметил до этого замглавы МИД Сергей Рябков, российский подход к вопросу о возможном применении ядерного оружия не изменился, военная доктрина России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются прежними.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что люди, которые спекулируют на теме ядерной эскалации, ведут себя безответственно.