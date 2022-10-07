https://uz.sputniknews.ru/20221007/kak-proxodit-mejdunarodnyy-gastronomicheskiy-festival-v-samarkande---foto-28893715.html
Как проходит Международный гастрономический фестиваль в Самарканде - фото
Как проходит Международный гастрономический фестиваль в Самарканде - фото
В конце фестиваля жюри оценят приготовленные блюда и определят лучших шеф-поваров.
2022-10-07T12:23+0500
2022-10-07T12:23+0500
2022-10-07T12:23+0500
культура
фестиваль
самарканд
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сегодня в Самарканде стартовал Международный гастрономический фестиваль, посетителей ждет вкусная еда и праздничные выступления. Об этом заявили в пресс-службе местного хокимията."Мероприятие будет продолжаться 7-8 октября для популяризации гастрономического потенциала республики, содействие международному сотрудничеству в направлении гастрономического туризма, увеличение туристического потока за счет популяризации национальных кулинарных традиций", - объяснили в Министерстве туризма и культурного наследия.В конкурсе будут участвовать команды поваров из разных стран, а также областей Узбекистана, в том числе повара предприятий общественного питания, обслуживающих иностранных туристов.В конце фестиваля жюри оценят приготовленные блюда и определят лучших шеф-поваров, их наградят ценными призами.Гастрономический фестиваль проходит на улице Ислама Каримова, вход свободный.Читайте также:В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото
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фото смотреть как проходит международный гастрономический фестиваль в самарканде яркие фотографии еда повар откуда культура новости мероприятия куда пойти что посетить посмотреть новости заявления узбекистан вкусно поесть бесплатно где можно шеф повар жюри какие призы
фото смотреть как проходит международный гастрономический фестиваль в самарканде яркие фотографии еда повар откуда культура новости мероприятия куда пойти что посетить посмотреть новости заявления узбекистан вкусно поесть бесплатно где можно шеф повар жюри какие призы
Как проходит Международный гастрономический фестиваль в Самарканде - фото
В конце фестиваля жюри оценят приготовленные блюда и определят лучших шеф-поваров, их наградят ценными призами.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Сегодня в Самарканде стартовал Международный гастрономический фестиваль, посетителей ждет вкусная еда и праздничные выступления. Об этом заявили в пресс-службе
местного хокимията.
"Мероприятие будет продолжаться 7-8 октября для популяризации гастрономического потенциала республики, содействие международному сотрудничеству в направлении гастрономического туризма, увеличение туристического потока за счет популяризации национальных кулинарных традиций", - объяснили в Министерстве туризма и культурного наследия.
В конкурсе будут участвовать команды поваров из разных стран, а также областей Узбекистана, в том числе повара предприятий общественного питания, обслуживающих иностранных туристов.
В конце фестиваля жюри оценят приготовленные блюда и определят лучших шеф-поваров, их наградят ценными призами.
Гастрономический фестиваль проходит на улице Ислама Каримова, вход свободный.