https://uz.sputniknews.ru/20221007/kak-proxodit-mejdunarodnyy-gastronomicheskiy-festival-v-samarkande---foto-28893715.html

Как проходит Международный гастрономический фестиваль в Самарканде - фото

Как проходит Международный гастрономический фестиваль в Самарканде - фото

В конце фестиваля жюри оценят приготовленные блюда и определят лучших шеф-поваров.

2022-10-07T12:23+0500

2022-10-07T12:23+0500

2022-10-07T12:23+0500

культура

фестиваль

самарканд

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сегодня в Самарканде стартовал Международный гастрономический фестиваль, посетителей ждет вкусная еда и праздничные выступления. Об этом заявили в пресс-службе местного хокимията."Мероприятие будет продолжаться 7-8 октября для популяризации гастрономического потенциала республики, содействие международному сотрудничеству в направлении гастрономического туризма, увеличение туристического потока за счет популяризации национальных кулинарных традиций", - объяснили в Министерстве туризма и культурного наследия.В конкурсе будут участвовать команды поваров из разных стран, а также областей Узбекистана, в том числе повара предприятий общественного питания, обслуживающих иностранных туристов.В конце фестиваля жюри оценят приготовленные блюда и определят лучших шеф-поваров, их наградят ценными призами.Гастрономический фестиваль проходит на улице Ислама Каримова, вход свободный.Читайте также:В Каракалпакстане прошел гастрофестиваль – фото

самарканд

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