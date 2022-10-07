https://uz.sputniknews.ru/20221007/kto-vystupit-na-tatami-vo-vtoroy-den-chm-po-dzyudo---foto-28901331.html

Кто выступит на татами во второй день ЧМ по дзюдо - фото

Кто выступит на татами во второй день ЧМ по дзюдо - фото

Трое спортсменов из Узбекистана выступят во второй день чемпионата мира.

2022-10-07T14:28+0500

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спорт

дзюдо

чемпионат мира 2022

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сегодня в столичном комплексе "Хумо Арена" начался второй день 35-го чемпионата мира по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Общий призовой фонд ЧМ составляет один миллион евро. Спортсмены соревнуются в весовых категориях до 52 кг (женщины) и до 66 кг среди мужчин.В сегодняшних соревнованиях за медали и ценные рейтинговые очки будут бороться Диёра Келдиёрова, Сита Кадамбаева (-52 кг) и Сардор Нуриллаев (-66 кг) из Узбекистана.Диёра Келдиёрова сразится с Сумией Ирауи из Марокко, а Сита Кадамбаева будет бороться с Йоаной Диого из Португалии.В мужском зачете у Сардора Нуриллаева соперником выступит Богдан Ядов из Украины.Напомним: в первый день соревнований олимпийский чемпион Наохиса Такато в четвертый раз за свою карьеру завоевал золотую медаль ЧМ. Среди женщин прозвучал национальный гимн Японии в честь Нацуми Цунода.В чемпионате мира в Ташкенте принимают участие около 600 спортсменов из 84 стран мира. Состязания проходят в 14 весовых категориях. По семь среди женщин и мужчин. В соревнованиях разыгрываются не только медали, но и рейтинговые очки для Олимпиады в Париже в 2024 году. Спортсмены, занявшие первое место, получат 2 тыс. рейтинговых очков с денежным призом в размере 23 тыс. евро. А тысяча баллов из этих очков пойдет в копилку парижской Олимпиады.Читайте также:Самые яркие фото со старта Чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте

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